11 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizi Tahtından Oldu!

11 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı ve listeye damgasını vuran yapım yine büyük bir sürprizle geldi. Süper Lig ve Avrupa kupası karşılaşmalarının ekrana geldiği akşamda, diziler zirveyi geri alamadı. TRT 1’de yayınlanan Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, yüksek reyting oranıyla günün açık ara lideri olurken, “Günün en çok izlenen programı hangisi oldu?” sorusu da net bir şekilde yanıt buldu. İşte 11 Aralık 2025 Perşembe günü 20+ ABC1 reyting sıralaması, detaylı analizler ve günün öne çıkan program performansları…

11 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TRT 1’de ekrana gelen Brann-Fenerbahçe maçı 9,74 reyting ile günün lideri oldu ve tüm yapımları geride bıraktı. NOW TV dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” ise 6,72 reyting ile ikinci sırada yer alarak güçlü performansını sürdürdü. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yayınlanan Samsunspor–AEK karşılaşması ise 5,84 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI – İLK 10 SIRA (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Brann–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması 9,74 2 Halef: Köklerin Çağrısı 6,72 3 Samsunspor–AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması 5,84 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,38 5 Veliaht 5,22 6 Esra Erol’da 4,32 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,99 8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,90 9 MasterChef Türkiye 3,28 10 ATV Ana Haber 3,14

VERİ KAYNAĞI: TİAK

DİZİLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ: LİDERLİK MAÇA GEÇTİ

11 Aralık’ta dizi reytinglerinde beklenen tablo gerçekleşmedi. NOW TV’nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 6,72 reytingle iyi bir sonuç elde etse de zirveyi geri alamadı. Brann–Fenerbahçe maçının güçlü izlenme oranı, dizi performanslarını etkilerken bazı yapımların reytinglerinde düşüş yaşandı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA DURUM

ATV’nin fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 5,38 reyting ile günün en çok izlenen dördüncü yapımı olurken, “Esra Erol’da” 4,32 reyting ile altıncı sıraya yerleşti. Her iki program da istikrarlı performanslarını korumayı başardı.

ANA HABER YARIŞI

NOW Ana Haber 3,90 reyting ile sekizinci sırada yer alırken, ATV Ana Haber ise 3,14 reytingle ilk 10’a girmeyi başardı. Günün yoğun spor gündemi ana haber programlarının sıralamasını da doğrudan etkiledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DEN İSTİKRARLI PERFORMANS

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 3,28 reyting ile dokuzuncu sırada yer aldı. Maç etkisine rağmen izleyici sadakatini koruyan yarışma, bu haftayı da ilk 10 içinde tamamladı.

11 Aralık 2025 reyting birincisi hangi program oldu?

Brann–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 9,74 reytingle günün lideri oldu.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi?

Halef: Köklerin Çağrısı, 6,72 reyting ile günün en çok izlenen dizisi oldu.

Samsunspor–AEK maçı kaç reyting aldı?

Maç 5,84 reyting alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Gündüz kuşağında kim önde?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,38 reytingle gündüz kuşağında açık ara önde.

Veliaht dizisinin reytingi kaç?

Veliaht, 5,22 reyting ile beşinci sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye listede kaçıncı?

MasterChef Türkiye 3,28 reytingle dokuzuncu oldu.

Özet bölümler nasıl performans gösterdi?

Halef: Köklerin Çağrısı özet bölümü 3,99 reyting ile yedinci sıraya yerleşti.

Ana haber bültenlerinde durum ne?

NOW Ana Haber 3,90; ATV Ana Haber ise 3,14 reyting aldı.

Reyting sonuçları hangi kategoride ölçüldü?

Sonuçlar 20+ ABC1 kategorisinde ölçüldü.

Veriler nereden alındı?

Tüm veriler TİAK tarafından sağlandı.

11 Aralık 2025 Perşembe gününde diziler ve yarışmaların öne çıkamadığı bir tablo ortaya çıktı. Brann–Fenerbahçe karşılaşması, güçlü reyting performansıyla deneyimli dizileri geride bırakarak zirveye oturdu. Spor karşılaşmalarının damga vurduğu bu günde, izleyici tercihlerinin dinamik bir yapıda olduğu bir kez daha görüldü.