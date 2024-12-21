11 ayda 24 bin kepenk indi

Ekonomi Servisi

Ülkede kapanan şirket sayıları artmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalışla 102 bin 804’e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 19,7 artışla 23 bin 861’e yükseldi.

TOBB verilerine göre, kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 azaldı. Kasımda 10 bin 92 şirket kurulurken bu dönemde kapanan şirket sayısı da arttı. Kasımda kapanan şirket sayısı ekime göre yüzde 7,8 artarak 2 bin 631’e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı. Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi.

KOOPERATİF SAYISI AZALDI

Yurt genelinde kasımda 10 bin 301 şirket ve kooperatifin kuruluşu gerçekleştirildi. Verilere göre gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11, kooperatif sayısı yüzde 11,4 azaldı. Yıllık olarak bakıldığında kapanan şirket sayısı yüzde 7,8, kooperatif sayısı yüzde 12,1 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,1 geriledi. Kurulan şirket sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, kooperatif sayısı yüzde 19,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83,9 azalış gerçekleşti.

Bu dönemde kurulan 10 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2’sini limitet şirketler, yüzde 11,7’sini anonim şirketler ve yüzde 2’sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8’i İstanbul, yüzde 11,5’i Ankara ve yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu. Kasımda şirket kuruluşu gerçekleşmeyen tek kent Bayburt oldu.