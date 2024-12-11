11 ayda 692 kez işkence iddiasıyla başvuru

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 10 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenledikleri açıklamayla "2024 Yılında Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu"nu açıkladı.

İHD ve TİHV, yılın ilk 11 ayında, 692 kişi işkence ve kötü muamele şikâyetiyle TİHV'e başvurduğunu, 81'i çocuk, en az 2 bin 805 kişinin işkence kötü muameleyle gözaltına alındığını belirtti.

Raporda, TİHV Dokümantasyon Merkezi'nin, 2024'ün 11 ayında mültecileri/sığınmacıları hedef alan ayrımcı, ırkçı ve nefret içerikli saldırılar sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bu yılın 11 ayında 43 gazetecinin gözaltına alındığı ve 11 gazetecinin tutuklandığı aktarıldı. Raporda ayrıca cezaevlerinin işkence merkezi haline geldiği vurgulandı.