11. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

11. kez düzenlenen Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, yarın başlıyor. 29 Ekim'e kadar sürecek festival programında, 14'ü Türkiye yapımı olmak üzere 78 kısa yarışma filmi, 10 kısa yarışma dışı film ve 4 uzun metraj film yer alıyor.

Canlandıranlar Derneği tarafından düzenlenen Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali, bu yıl 23-29 Ekim tarihleri arasında, yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek.

11. kez düzenlenen festival kısa ve uzun metraj film gösterimleri, yarışma bölümü, okul gösterimleri, söyleşi ve atölye etkinlikleri ile animasyon dünyasının Türkiye'deki buluşma noktası olmaya devam edecek.

Bu yıl festivalin teması; ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmaya vurgu yapmak üzere Elden Ele Animasyon.

Festival bu yıl, iki ana mekanda gerçekleştirilecek: Taksim'deki Institut Français ve Kadıköy'deki Müze Gazhane.

Festival programında 14'ü Türkiye yapımı olmak üzere 78 kısa yarışma filmi, 10 kısa yarışma dışı film ve 4 uzun metraj film yer alıyor. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra tarihi kayıtlar olarak nitelendirilebilecek önemli söyleşiler ve ilgi çekici atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Yarışma ve yarışma dışı tam film listesine Canlandıranlar web sitesinden ulaşılabilir.