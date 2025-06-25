11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde İBB Şehir Tiyatroları'na 3 ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan 11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde 3 ödüle layık görüldü.

Sahnelediği oyunlarla 2024-2025 tiyatro sezonunda seyirciden büyük ilgi gören Şehir Tiyatroları, 11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde 3 ödül almaya hak kazandı. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan ödüller, sahnelenen 151 oyun arasından 23 dalda seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi.

-Yılın Oyunu Ödülü Yaşar Kemal’in yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Ağrı Dağı Efsanesi’ne,

-Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu Ödülü Johnna Adams’ın yazdığı, Ersin Umulu’nun yönettiği Gidion’un Düğümü oyunuyla Özge Özder’e,

-Yılın Sahne Tasarımı Ödülü Mihail Bulgakov’un yazdığı, Onur Demircan’ın yönettiği Köpek Kalbi oyunuyla Barış Dinçel’e verildi.

Yılın Oyunu Ödülü’nü Şehir Tiyatroları adına alan Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak yaptığı konuşmada, “Bu oyunda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, gerek sanat yönetimindeki çalışma arkadaşlarım Ayşegül İşsever ve Emrah Özertem adına, yaratıcı kadrosu adına, emekçileri adına, servis şoförlerimiz adına, gişede çalışanlarımız adına hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun” dedi.

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu Ödülü’nü alan Özge Özder, şu ifadeleri kullandı: “Seçici kurula teşekkür ediyorum. Bu ödülü Serpil Tamur’un elinden almak benim için bambaşka bir şey oldu. Gidion’un Düğümü’nün metnini elime aldığım anda, oynamak istediğim bir proje olarak kalbime yerleşti. Esas ödül bu metni sahnenin üzerinde oynayabilmekti. Gidion benim projemdi. Bu hayali gerçek yapan başta Ayşegül İşsever olmak üzere bütün Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliğinde görev yapan arkadaşlarıma minnettarım. Benim de 21. senem olmuş dile kolay Şehir Tiyatrosu’nda. Darülbedayi benim evimdir. Kalbimde bambaşka bir yerdedir. Bu ödülle evime döneceğim için çok mutluyum. Bu projeye kalbini koyan yönetmenim Ersin Umulu’ya çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte görev yapan dramaturgumuz Hatice Yurtduru, partnerim Özgür Kaymak, müziklerimizi yapan Barış Manisa, tasarımımızı yapan Ahsennur Çiftçioğlu ve ışıklarımızı yapan Fatih Mehmet Haroğlu. Hepsi yüreklerini koydular. Şehir Tiyatrosu’nda hakikaten aile işi yapıldı. Bu ödül hepsinin. Çok teşekkür ediyorum."

Yılın Sahne Tasarımı Ödülü’nü alan Barış Dinçel, şunları söyledi: “35 sene olmuş Şehir Tiyatroları’ndayım. Özelde de tiyatroyla yakın temastayım. Hayatımda ne varsa tiyatrodan kazandım. Benim için ödülden çok seyircinin alkışı çok mühim. Ekin Yazın Dostları seyircilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hep bizim yanımızdalar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bir de oyunumuzun yönetmeni Onur’a teşekkür etmek istiyorum. Bulgakov gibi bir yazarın romanını böyle güzel uyarladığı için. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun."