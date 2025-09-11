11 Eylül Perşembe 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 11 Eylül Perşembe 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 11 Eylül Perşembe (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 11 Eylül Perşembe 2025 TV yayın akışı!

11 EYLÜL PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

11 Eylül Perşembe 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:45 Bahar

06:00 Güzel Günler

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:15 Veliaht

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

22:35 Ölü Ozanlar Derneği

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

İsmail Küçükkaya ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-01.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz Rota

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Aile Saadeti

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kalender Pide

22:30 Kalender Pide

TV8 YAYIN AKIŞI