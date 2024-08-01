11 Eylül saldırıları: 3 kişi ABD'yle anlaşarak itirafçı oldu

ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi itirafçı oldu.

ABD'de 2001'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan ve halen Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişinin, ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettikleri bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Guantanamo'da bulunan 3 kişi, askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

Pentagon, açıklamasında, 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi'nin, askeri savcılıkla görüşmeleri sonucunda anlaşmaya vardığını belirtti ancak anlaşma detaylarının şu anda kamuoyuna duyurulmayacağını kaydetti.

New York Times (NYT) gazetesi ise savcılığın 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamaya istinaden, söz konusu isimlerin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etme karşılığında ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası almayı kabul ettiklerini belirtti.

Habere göre, 2003'ten bu yana Guantanamo'da tutulan 3 isim, yaklaşık 27 aylık müzakerelerin sonucunda askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerin açtığı davaların sürdüğüne ve bu kişilerin söz konusu anlaşmaya itiraz edebileceklerine dikkat çekildi.

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NE OLMUŞTU?

ABD'de 11 Eylül 2001'de, El-Kaide örgütünün 19 militanı dört yolcu uçağını kaçırmıştı. İlk iki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan binalarına, üçüncü uçak ise Pentagon'a çarptırılmıştı.

Koordineli saldırılarda dördüncü uçağın da başkent Washington'daki bir federal hükümet binasını vurması planlanmış ancak uçaktaki yolcuların direnmesi sonucu Pensilvanya eyaletinde bir tarlaya düşmüştü.

ABD, 2976 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası, "Terörizme karşı savaş" politikası kapsamında Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.