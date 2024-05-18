11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı

11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı. Sene başında hayatını kaybeden Ayla Algan'a adanan 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek on oyunun yanı sıra çocuk oyunları, fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller yapılacak. Ünlü sanatçı Tamer Levent, festivalin tüm dünyaya örnek olmasını diledi.

BirGün/FRANKFURT

Tiyatro Frankfurt'un düzenlediği 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, sinema oyuncusu Ayla Algan anma etkinliği ve John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar" adlı oyunuyla başladı.

Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalin onursal başkanı Ayla Algan'ın "Türk tiyatrosunun Avrupa'da var olmasını çok istiyorum. Bunun için son nefesime kadar çalışacağım" sözünün kendilerine miras kaldığını söyledi. Kellecioğlu, "Bu sözü yerine getirmek için bir çok güçlüğe göğüs gererek gönüllü arkadaşlarımla 11. festivalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yüzden fazla oyunu, sanatçılarımızı Avrupa ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüreklere diktiğimiz fidanlar büyüyüp yeşerdikçe, birbirine sıkı sıkıya bağlanan, hiçbir ayrım yapmadan birbirine tutunabilen bir toplum buluşmasında rol aldığımızı düşünüyoruz. Festivaller bizi benzerlerimizle buluşturan bayramlardır" dedi.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu

TAMER LEVENT: DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN

11 yıl önce 'Sanata evet' diyerek festivale başladıklarını aktaran Festival Onursal Başkanı Tamer Levent de "Bugün esasen yaşamın bütününü anlatan bu ifade, insan beyninin belli bir kaliteye ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Bu insanın kültürler arası diyalog benzerliğini anlaması, çeşitliliğe saygı duyması, bu çeşitliliğin içinde benzerliliği farketmesiyle mümkündür. Bu festival dünyaya olacak bir hareketlerden bir tanesidir. Slovekya Başbakanı koronanın virüs olmadığını, aşının da insanlara zarar verdiğini söylemesi sonrasında kurşunlandı. Ne tür oyunlar döndüğünü farkediyoruz. Bunlar insanların sağlığına zarar veriyor, endişe, güvensizlik artıyor. Sanat duyarlılığı ile baktığımız zaman böyle yalanları kabul etmiyoruz. Bu festivallerin artması, insanların birbirini tanıması, birbirlerinin aptal olmadıklarını farketmesi dünyanın geleceği açısından son derece önemli. Bu festivain Frankfurt'tan tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. Çok önemli bir hareket olduğunu önümüzdeki yıllarda farkedeceğiz" diye konuştu.

TUNÇER: TÜRK TOPLUMU SAHİP ÇIKMALI

Ayla Algan'ın çok müstesna bir sanatçı olduğunu kaydeden Başkonsolos Erdem Tunçer ise "Bizim açımızdan Ayla Algan'ı çok daha özel kılan, Türk tiyatro festivaline yürekten, inanılmaz katkısıdır. Bunu kelimelerle izah etmek mümkün değil. Bu sene aramızda olabilmeyi çok istedi. Ruhu şad olsun, bizlere unutulmaz bir miras bıraktı. Bu Frankfurt'taki son tiyatro festivalim. Festivalin bir üyesi gibi çalışmaktan gurur ve onur duydum. Festivalin geleceğe taşınabilmesi için Frankfurt'taki Türk toplumunun sahip çıkması ve festival ekibine destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı

31 MART SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, konuşmasında 31 Mart seçimleri sonuçlarına dikkat çekerek Alman siyasetçi ve toplumuna seslendi.

Himayesinde gerçekleşen festivali onurla desteklediğini kaydeden Arslaner, "Festival farklı bir kültürle iç içe büyüyen çocuklarımızın kendi kültürlerini tanımalarına, aidiyet duygularının pekişmesine özgüvenlerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Sahnelenen eserler ülkenin dili, sosyal ve politik yaşamın bir yansımasıdır. Bu açıdan bu yılki festival benim için özel bir anlam taşıyor. Mart ayında yerel seçim sonuçlarına bakıldığında Türkiye'de demokrasi algısının yeni bir ivme kazandığını söylemek mümkündür. İşte bu noktada Alman siyasetçilerine ve toplumuna sesleniyorum. Türkiye ve Türk halkı ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesinin tama zamanı. Biz Frankfurt kenti olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Eskişehir kardeş şehrimiz, İstanbul ve İzmir ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

26 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, desteği ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in himayesinde yapılıyor.

Festival kapsamında 18 Mayıs’ta Ankara Devlet Tiyatrosu “Gidio’nun Düğümü”, 19 Mayıs’ta Antalya Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu “Masal Treni”, Tiyatro Hemhal “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit”, 20-21 Mayıs’ta “Şakşakçılar”, 24 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sivrisinekler”, 25 Mayıs’ta Tiyatro Dan “10 Yıl Sonra”, 26 Mayıs’ta Tiyatro Siyah Beyaz ve Renkli “Fanatik” adlı eserler izlenebilecek. Festivalde Ayla Algan'ın giydiği elbise ile unutulmaz sanatçıya ait resimler oluşan bir sergi yer alıyor.

Tiyatro Frankfurt’un 20. yılını da kutlayacağı etkinlikte oyunların büyük bir bölümü Türkçe ve Almanca üst yazı ile sunulacak.