11 gazeteci gözaltına alındı: Meslek örgütlerinden tepki

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dahil 48 kişi dün tutuklandı.

Gözaltılarla başlayan eylemler tutuklama kararının ardından daha kalabalık sürdü. Bu sabah aralarında basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) bu sabah yapılan ev baskınlarında, BirGün yazarı Barış İnce, gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Zişan Gür, Murat Kocabaş, Emre Orman, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da alınan gazeteciler, Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ardından basın meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Tepkilerden bazıları şöyle:

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş): Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kuruluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın.

Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, https://t.co/hTNXq26NI9 muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.… pic.twitter.com/wULzSUjDjL — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 24, 2025

Gazeteciler Sendikası (TGS): Yine şafak baskını, yine gazeteciler... Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray ve İBB foto muhabiri Kurtulu Sarı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin.