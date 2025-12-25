11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 24 Aralık 2025 tarihini taşıyan 10778 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu düzenleme 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesi kapsamında hayata geçirildi. Karar, ekli krokiler ve listelerde sınır ve koordinatları belirtilen alanları kapsıyor.

Karara göre orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, ikinci fıkra kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altında ya da Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunuyor. Bu alanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis edilmek üzere tahsis edilecek.

Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren kararın uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.