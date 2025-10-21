11 ilde "change" araç operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 72 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "M3" kod isimli şüpheli F.M'nin elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün 50 eylem gerçekleştirdiği ve 72 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlendi. Araçlar orijinalmiş gibi gösterilip yurttaşlara satılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı anlaşıldı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE SAHTECİLİK TESPİTİ

"Change" yapılan 50 araçtan 43'ü ele geçirilirken, araçlarda yapılan bilirkişi incelemesinde de sahtecilik tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, 5 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.