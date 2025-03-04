11 ilde DHKP-C operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
İzmir merkezli olan ve 11 ilde yürütülen DHKP-C operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı olan 5 kişi aranıyor.
Kaynak: AA
İzmir merkezli 11 ilde DHKP-C'ye yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 30'u gözaltına alındı.
Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.