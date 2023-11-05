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11'inci katta çıkan yangın, söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 16:11
  • Giriş: 05.11.2023 16:11
  • Güncelleme: 05.11.2023 16:11
Kaynak: DHA
11'inci katta çıkan yangın, söndürüldü

Batman’da 15 katlı bir apartmanın 11’inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Belde Mahallesi’nde bulunan 15 katlı bir apartmanın 11’inci katındaki dairede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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