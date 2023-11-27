11 İsrailli esir, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası 4. gününde de sürdü. İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. İsrailli esirler, helikopterle Petak Tikva kentine ulaştı. Serbest bırakılan esirlerin 3'ünün Fransa, 2'sinin Almanya ve 6'sının Arjantin vatandaşlığının da olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail'in 33 mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

İSRAİL'İN ELİNDEKİ 30 ÇOCUK VE 3 KADININ BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

İNSANİ ARA 24 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Bugün insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakat sağlandı.