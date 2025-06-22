11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yapıldı: 50'den fazla kişi gözaltına alındı

11'inci İstanbul Trans Onur Yürüyüşü Kadıköy'de yapıldı.

Kadıköy’de Acıbadem sokaklarında bir araya gelenler yürüyüşlerini yaptıktan sonra dağıldı.

Yürüyüşte yaklaşık 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Yürüyüş öncesinde İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı'nın yürüyüşü engellemek için bazı kararlar aldı.

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı işletmeye kapatırken, Şişli Kaymakamlığı da ilçe sınırları içerisinde bir günlük eylem yasağı ilan etti.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişini işletmeye kapatıldı.

Valilik, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı da işletmeye kapattı.

Metro İstanbul''dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

BİR GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

Şişli Kaymakamlığı ise bir günlük eylem yasağı getirdi.

Şişli Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı grupların sosyal medya mecralarında ilçemiz sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22.06.2025 tarihi itibarıyla bir (1) gün süreyle, Şişli ilçesi sınırları içerisinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

50'DEN FAZLA GÖZALTI

Onur Yürüyüşü kapsamında Kadıköy’de yürüyüş yapan yaklaşık 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

11'nci İstanbul Trans Onur Yürüyüşü Komitesi'nden yapılan açıklamada “Trans+ Onur Yürüyüşü’nü “Başkaldırı” temasıyla Kadıköy’de gerçekleştiriyoruz. Varlığımızı, hafızamızı, birbirimize olan inancımızı büyütmek için buradayız. Geçen yıl engellemeye çalıştığınız yürüyüşümüzü, baskıya karşı direnişle büyüttük. Bugün sokaktaki varlığımız, kitleselleşmemize yönelik engellerinize teslim olmadığımızın ilanıdır. 2023’te, 6 yıllık aradan sonra 18 Haziran Translarla Eşitlik Günü’nde yaptığımız şanlı 9. Trans Onur Yürüyüşü’nden ardından bu yıl da sokaklardayız. Size asla teslim olmadık, teslim olmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: sendika.org

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardır bu coğrafyada bir arada yaşamın yollarını arıyoruz. Savaşın ve yok saymanın gölgesinde büyüdük. Var olmanın başlı başına direniş olduğu bu dünyada, barış demekten hiç vazgeçmedik. Şimdi 1 Ekim'den bu yana bu topraklarda "barışın" ihtimali konuşuluyor. Savaşın açıkça hedef aldığı ve şiddetinden doğrudan etkilenen LGBTİ+’lar olarak, barışı ve diyaloğu sadece talep etmiyoruz, inşa sürecinin de parçası olmamız gerektiğini vurguluyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu topraklarda gerçek bir barış olacaksa, translar olmadan olmaz. Çünkü barış, herkes için olduğunda barıştır. Bu nedenle barış süreci toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmeli, barışın kalıcı olması için Meclis’te acilen komisyon kurulmalı, demokratik müzakere zemini güçlendirilmeli ve bu süreçlere LGBTİ+'lar da dahil edilmelidir. Tekrar ediyoruz: sürece LGBTİ+'lar da dahil edilmelidir.”

ÇHD: GÖZALTINA ALINAN 50'DEN FAZLA KİŞİ İÇİN EMNİYETTEYİZ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ÇHD'den yapılan açıklamada, "Bugün Trans Pride kapsamında basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen 50’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet ve Kadıköy Çocuk Şubedeyiz" denildi.