11 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sürpriz program zirvede!

11 Kasım 2025 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında büyük rekabetin yaşandığı Salı gününde, izleyicilerin tercihi yine değişmedi. ATV’nin sabah kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, aldığı 5,01 reyting oranıyla zirvedeki yerini korudu. İşte günün en çok izlenen programları ve detaylı reyting sıralaması...

GÜNÜN BİRİNCİSİ: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Her sabah milyonları ekran başına toplayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Kasım 2025 Salı günü de liderliği bırakmadı. Program, 5,01 reyting oranıyla tüm rakiplerini geride bırakarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Toplumun ilgisini çeken olayları, kayıpları ve güncel dosyalarıyla ATV’nin reyting gücünü bir kez daha kanıtladı.

İKİNCİ SIRADA: MEHMED FETİHLER SULTANI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, son haftalardaki düşüş trendine rağmen 4,48 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizi, görsel kalitesi ve tarihsel anlatımıyla sadık izleyici kitlesini korumaya devam ediyor.

İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI (11 KASIM 2025 SALI – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,01 2 Mehmed Fetihler Sultanı (TRT 1) 4,48 3 Esra Erol’da (ATV) 4,03 4 Kıskanmak (Now TV) 4,03 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,86 6 Kral Kaybederse (Star TV) 3,59 7 Bahar (Show TV) 3,48 8 ATV Ana Haber 3,31 9 MasterChef Türkiye (TV8) 3,12 10 Kıskanmak (Özet) 2,88

DÜŞÜŞTE OLAN YAPIMLAR

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken Kıskanmak dizisi, bir puanlık düşüşle dördüncü sıraya geriledi. Gözleri Karadeniz ise düşüşünü sürdürerek listenin dışında kaldı. Buna karşın, Kral Kaybederse küçük bir artışla yeniden yükselişe geçti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER PROGRAMI

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,86 reyting oranıyla Salı gününün en çok izlenen haber bülteni oldu. Güncel gündem, siyaset ve ekonomi başlıklarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

REYTİNG ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

11 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre, ATV yayın akışında sabah ve gündüz kuşağında açık ara önde yer aldı. TRT 1 tarihi dizi kategorisinde güçlü duruşunu sürdürürken, Now TV yeni yapımıyla dengeli bir performans gösterdi. Show TV ve Star TV ise haftalık ortalamalarda orta sıralarda konumlandı.

Genel Değerlendirme

Bu haftanın reyting tablosu, sabah programlarının hâlâ büyük bir izleyici potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Diziler arasında rekabet sürse de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak önümüzdeki haftalarda sıralamayı değiştirme potansiyeline sahip görünüyor.

11 Kasım 2025 Salı gününün birincisi hangi program oldu?

En çok izlenen dizi hangisi oldu?

Kıskanmak dizisi reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Gözleri Karadeniz dizisi Top 20 listesinde yer aldı mı?

11 Kasım 2025 Salı günü reyting rekabeti kıyasıya geçti. Ancak sonuç değişmedi: Müge Anlı ile Tatlı Sert bir kez daha zirvede yer aldı. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ise yakın takipte. Önümüzdeki haftalarda dizilerin performans değişimleri merakla bekleniyor. Tüm detaylar için bizi takipte kalın.