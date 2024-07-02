11 kişi yaralanmıştı: İzmir Metrosu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada

İzmir Metrosu'ndaki 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yurttaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da düştüğü yer aldı.

Güncel 02.07.2024 10:41 Giriş: 02.07.2024 10:41

Güncelleme: 02.07.2024 10:50 Kaynak: İHA

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