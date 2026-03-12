11 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI: Zirvenin sahibi güç kazanıyor!

Televizyon ekranlarında rekabet hız kesmeden devam ederken 11 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dizi, yarışma ve haber programlarının kıyasıya yarıştığı reyting tablosunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Özellikle yeni sezon dizileri arasında yaşanan rekabet izleyicilerin dikkatini çekerken, günün en çok izlenen programı da netleşti.

NOW TV'nin yeni sezon dizisi Yeraltı, reytinglerde güçlü yükselişini sürdürerek 8,85 reytinge ulaştı ve zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Kanal D'nin uzun süredir Çarşamba günlerinin güçlü yapımlarından biri olan Eşref Rüya ise düşüş trendini sürdürmesine rağmen ikinci sırada yer almayı başardı.

11 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında “dünün reyting sonuçları” ve “en çok izlenen diziler hangileri?” soruları geliyor. İşte TİAK verilerine göre 20+ABC1 kategorisinde 11 Mart 2026 Çarşamba günü en çok izlenen programlar:

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 8,85 2 Eşref Rüya 5,71 3 Yeraltı (Özet) 5,36 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,14 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,98 6 Survivor 3,91 7 Esra Erol’da 3,47 8 Eşref Rüya (Özet) 3,37 9 Kuruluş Orhan 3,14 10 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 2,34

Veri Kaynağı: TİAK

YERALTI DİZİSİ ZİRVEYİ GÜÇLENDİRDİ

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı, yedinci bölümünde reytingini önemli ölçüde artırdı. Bir puanın üzerinde artış yaşayan dizi 8,85 reytinge yükselerek Çarşamba akşamlarının en güçlü yapımı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yeraltı'nın başarısı yalnızca ana bölümle sınırlı kalmadı. Dizinin özet bölümü de 5,36 reyting alarak listede üçüncü sıraya yerleşti ve yapımın geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını ortaya koydu.

EŞREF RÜYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Eşref Rüya, 5,71 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Son haftalarda düşüş trendine girmesine rağmen dizi hâlâ Çarşamba akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Dizinin özet bölümü de reyting listesinde kendine yer buldu ve 3,37 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

SURVİVOR VE KURULUŞ ORHAN LİSTEDE NEREDE?

TV8'in popüler yarışma programı Survivor, yaklaşık bir puanlık artışla 3,91 reytinge ulaştı ve altıncı sıraya yükseldi. Programın yükselişi dikkat çekse de zirve yarışından uzak kaldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan ise bir haftalık aradan sonra ekranlara dönmesine rağmen 3,14 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN HABER PROGRAMI

Çarşamba akşamının en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber oldu. Program 4,14 reyting alarak reyting listesinde dördüncü sırada yer aldı.

11 Mart 2026 reyting sonuçlarında birinci hangi program oldu?

11 Mart 2026 Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre NOW TV dizisi Yeraltı 8,85 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

Dünün reyting sonuçlarında ikinci sırada hangi dizi var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi 5,71 reyting alarak ikinci sırada yer aldı.

Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

TV8'in sevilen yarışması Survivor, 3,91 reyting alarak günün en çok izlenen programları listesinde altıncı sırada yer aldı.

Kuruluş Orhan reytinglerde kaçıncı oldu?

ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan, 11 Mart 2026 reyting sonuçlarına göre 3,14 reyting alarak dokuzuncu sırada yer aldı.

11 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon dünyasında rekabetin giderek arttığını gösterdi. NOW TV'nin iddialı dizisi Yeraltı, güçlü yükselişiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Eşref Rüya ikinci sırayı korudu. Yarışma programları ve gündüz kuşağı yapımları da listede yer almaya devam ederek televizyon ekranlarındaki rekabeti canlı tuttu.