11 Mart Salı 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 11 Mart Salı 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 11 Mart Salı (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 11 Mart Salı 2025 TV yayın akışı!

11 MART SALI TV YAYIN AKIŞI

11 Mart Salı 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:13 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 300 Spartalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Deha

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:55 Mesnevi'den Hikayeler

07:15 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir...

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

İsmail Küçükkaya ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-21.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile Sen Ne Dersin

Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile 21.00-01.00 Şule Aydın ile Kayda Geçsin / Timur Soykan / Barış Pehlivan / Murat Ağırel

ATV YAYIN AKIŞI

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW YAYIN AKIŞI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:15 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:45 Kızıl Goncalar

TV8 YAYIN AKIŞI