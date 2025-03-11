11 Mart Salı 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
11 Mart Salı 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 11 Mart Salı 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 11 Mart Salı 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 11 Mart Salı (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 11 Mart Salı 2025 TV yayın akışı!
11 MART SALI TV YAYIN AKIŞI
11 Mart Salı 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:15 Piyasa
- 02:45 Çatı Katı Aşk
- 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 06:15 Kavak Yelleri
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 19:13 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şirinler 2
- 22:15 300 Spartalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 02:00 Deha
- 04:15 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06:55 Mesnevi'den Hikayeler
- 07:15 Vuslat
- 10:10 Ömür Akkor İle Bir...
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:25 Ömür Akkor İle Bir...
- 14:45 Vefa Sultan
- 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
- 18:00 Ramazan Sevinci
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-21.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Küçükkaya ile Sen Ne Dersin
- 21.00-01.00 Şule Aydın ile Kayda Geçsin / Timur Soykan / Barış Pehlivan / Murat Ağırel
ATV YAYIN AKIŞI
- 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 06:30 Zembilli
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:20 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Gece Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 02:00 Güzel Köylü
- 04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 06:00 Kiralık Aşk
- 07:00 Güne Başlarken
- 09:45 Sana Değer
- 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
- 17:00 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kral Kaybederse
NOW YAYIN AKIŞI
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 03:00 Her Yerde Sen
- 04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 06:15 Bay Yanlış
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
- 22:45 Kızıl Goncalar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 06:00 Dizi
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 12:15 Survivor 2025
- 13:15 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2025