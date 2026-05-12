11 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekranlara gelen dizi, yarışma ve haber programlarının reyting performansını merak ediyor. Ancak 11 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting listelerinin ilerleyen dakikalarda paylaşılması bekleniyor.

Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Uzak Şehir, Delikanlı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Cennetin Çocukları ve çeşitli yarışma programları izleyici karşısına çıktı. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün birincisi netleşecek.

Özellikle Kanal D’nin güçlü dizisi Uzak Şehir ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, Show TV’nin yeni bölümüyle ekrana gelen Delikanlı ve TV8’in yarışma programı Survivor arasındaki rekabet dikkat çekiyor.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG LİDERİ UZAK ŞEHİR OLMUŞTU

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haftanın ilk gününün lideri yine Kanal D dizisi Uzak Şehir olmuştu. Fenomen dizi, 20+ABC1 kategorisinde reytingini yaklaşık 1 puan artırarak 11,51 reytinge yükselmiş ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Son haftalarda düşüş trendine giren yapımın yeniden yükselişe geçmesi televizyon sektöründe dikkat çekmişti.

UZAK ŞEHİR İLK İKİ SIRAYI KAPATMIŞTI

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre sadece ana bölüm değil, dizinin özet yayını da büyük ilgi görmüştü. Uzak Şehir Özet, 5,59 reytingle ikinci sıraya yerleşmiş ve listeyi Kanal D dominasyonu şekillendirmişti.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 11,51 2 Uzak Şehir Özet 5,59 3 Esra Erol'da 4,41 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,25 5 Cennetin Çocukları 3,90 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 7 Delikanlı 3,48 8 ATV Ana Haber 3,03 9 Survivor 3,02 10 Cennetin Çocukları Özet 2,47

Veri kaynağı: TİAK

11 MAYIS REYTİNG YARIŞINDA HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

11 Mayıs 2026 Pazartesi reyting yarışında yine Uzak Şehir zirvenin en güçlü adayı olarak görülüyor. Geçen hafta çift haneli reytinge ulaşan dizi, yeni bölümüyle sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, geçtiğimiz hafta 3,90 reytingle dikkat çekerken, Show TV dizisi Delikanlı ise 3,48 reytingle günün en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

TV8’in yarışma programı Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 da pazartesi akşamının güçlü rakiplerinden biri olmaya devam ediyor.

HABER VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI DA TAKİP EDİLİYOR

Geçen haftanın reyting sıralamasında Esra Erol'da 4,41 reytingle üçüncü sırada yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,25 reytingle üst sıralardaki yerini korudu.

Ayrıca Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ve ATV Ana Haber gibi haber programlarının performansı da reyting sonuçları açıklandığında yakından takip edilecek.

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Açıklanacak güncel listelerle birlikte günün en çok izlenen dizisi, yarışma programı ve haber bülteni netleşecek.

