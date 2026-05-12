11 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede Gövde Gösterisi!

11 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Televizyon izlenmesindeki sert düşüşe rağmen Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 20+ABC1 kategorisinde 11,03 reytingle zirvedeki yerini korudu. Pazartesi akşamının reyting yarışında Uzak Şehir yine açık ara lider olurken, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Uzak Şehir özet bölümü, Esra Erol’da, Cennetin Çocukları, Delikanlı ve Survivor da listenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

11 Mayıs 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre ekranların en çok izlenen yapımı yine Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisi, yarım puanlık düşüşe rağmen 11,03 reyting alarak pazartesi gününün liderliğini bırakmadı.

Bir süredir düşüş trendi yaşayan ancak geçen hafta toparlanma gösteren Uzak Şehir, bu hafta hafif gerilemesine rağmen çift haneli reyting seviyesini korumayı başardı. Toplam televizyon izlenmesinde yaşanan sert düşüşe rağmen dizinin share oranındaki artış ise dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR ZİRVEDE KALDI

Uzak Şehir reyting sonuçları 11 Mayıs Pazartesi günü de izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Dizi, 11,03 reytingle günün en çok izlenen yapımı olurken, özet bölümü de 3,89 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

Böylece Uzak Şehir, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla 20+ABC1 reyting sıralamasında güçlü bir performans sergiledi.

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 11,03 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,27 3 Uzak Şehir Özet 3,89 4 Esra Erol'da 3,28 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,96 6 Cennetin Çocukları 2,72 7 Delikanlı 2,59 8 Survivor 2,53 9 Millwall-Hull City EFL Championship Karşılaşması 2,10 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,04

VERİ KAYNAĞI: TİAK

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İKİNCİ SIRADA

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,27 reytingle günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Program, pazartesi reyting sıralamasında Uzak Şehir’i en yakından takip eden yapım olarak öne çıktı.

Esra Erol’da ise 3,28 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Böylece gündüz kuşağı programları, 11 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında üst sıralarda kendine yer buldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI, DELİKANLI VE SURVİVOR DÜŞÜŞ YAŞADI

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, bir puanı aşkın sert düşüşle 2,72 reytinge gerileyerek altıncı sırada yer aldı. Show TV dizisi Delikanlı da yaklaşık 1 puanlık kayıpla 2,59 reytinge düştü ve yedinci sıraya yerleşti.

TV8’in yarışma programı Survivor ise yarım puanlık düşüşle 2,53 reyting aldı ve günü sekizinci sırada tamamladı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

11 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında haber bültenleri arasında en dikkat çeken yapım Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program, 2,96 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni olarak beşinci sırada yer aldı.

TELEVİZYON İZLENMESİNDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

11 Mayıs Pazartesi sonuçlarında en dikkat çeken detaylardan biri toplam televizyon izlenmesindeki sert düşüş oldu. Bu düşüş birçok yapımın reyting rakamlarına yansırken, Uzak Şehir’in çift hanelerde kalması dizinin zirvedeki gücünü koruduğunu gösterdi.

Uzak Şehir’in reytingi gerilese de share oranının artması, dizinin mevcut izleyici kitlesini güçlü biçimde koruduğuna işaret etti.

