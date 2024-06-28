11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 11 Mayıs hangi burç sorusu ise 11 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 11 Mayıs hangi burç? İşte 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
11 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 11 Mayıs hangi burç? İşte 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
11 MAYIS HANGİ BURÇ?
11 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
11 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
11 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
11 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1680 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (ö. 1746)
- 1720 - Baron Münchausen, Alman yazar (ö. 1797)
- 1752 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (ö. 1840)
- 1810 - Grigori Gagarin, Rus ressam, Tümgeneral ve yönetici (ö. 1893)
- 1824 - Jean-Léon Gérôme, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)
- 1835 - Kārlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (ö. 1905)
- 1852 - Charles Warren Fairbanks, Amerika Birleşik Devletleri'nin yirmi altıncı başkan yardımcısıdır (ö. 1918)
- 1881 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (ö. 1963)
- 1888 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (ö. 1989)
- 1889 - Burhan Felek, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1982)
- 1889 - Paul Nash, bir İngiliz manzara ressamı, sürrealist ve savaş sanatçısı (ö. 1946)
- 1890 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (ö. 1984)
- 1894 - Martha Graham, Amerikalı modern dansçı ve koreograf (ö. 1991)
- 1895 - Jiddu Krishnamurti, Hindistan asıllı düşünür, konuşmacı ve yazar (ö. 1986)
- 1904 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (ö. 1989)
- 1916 - Camilo José Cela, İspanyol yazar (ö. 2002)
- 1918 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi (ö. 1988)
- 1918 - Mrinalini Sarabhai, Hint dansçı (ö. 2016)
- 1920 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş insanı (ö. 2014)
- 1920 - Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2009)
- 1924 - Antony Hewish, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
- 1925 - Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)
- 1928 - Yaacov Agam, İsrailli heykeltıraş (op sanatı ve kinetik sanat eserleri veren)
- 1930 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (ö. 2002)
- 1933 - Louis Farrakhan, Amerikalı müslüman bir vaiz ve siyasi aktivist
- 1941 - Eric Burdon, İngiliz vokalist
- 1943 - Nancy Greene Raine, Kanadalı kayakçı
- 1945 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (ö. 2009)
- 1946 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve Neo-Nazi siyasetçi (ö. 2009)
- 1949 - Evin Esen, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)
- 1950 - Gary Alan Fine, Amerikalı sosyolog
- 1950 - Jeremy Paxman, İngiliz gazeteci, yazar ve TV sunucusu
- 1954 - John Gregory, İngiliz futbol teknik direktörü, eski futbolcudur
- 1954 - Hasan Mezarcı, Türk siyasetçi ve din adamı
- 1955 - Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen ve ilâhiyatçı
- 1963 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (ö. 2009)
- 1966 - Christoph Schneider, Alman baterist
- 1966 - Ümit Kocasakal, Türk hukukçu
- 1967 - Alberto García Aspe, Meksikalı millî futbolcudur
- 1968 - Ana Jara Velásquez, Perulu avukat ve politikacı
- 1970 - Ferhat Göçer, Türk şarkıcı ve tıp doktoru
- 1973 - Charlotta Jonsson, İsveçli oyuncu
- 1976 - Kardinal Offishall, Kanadalı hip hop şarkıcısı ve yapımcı
- 1976 - İzzet Ulvi Yönter, Türk siyasetçi
- 1977 - Pablo Gabriel García, Uruguaylı millî futbolcu ve teknik direktördür
- 1977 - Bobby Roode, Kanadalı profesyonel güreşçi
- 1978 - Laetitia Casta, Fransız model ve oyuncu
- 1978 - Ece Erken, Türk sunucu ve oyuncu
- 1978 - Perttu Kivilaakso, Finlandiyalı çellist
- 1981 - Lauren Jackson, Avustralyalı profesyonel basketbolcudur
- 1981 - Nadiya Savçenko, Ukraynalı siyasetçi
- 1982 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)
- 1982 - Gilles Guillain, Kolombiya asıllı Fransız oyuncu
- 1983 - Steven Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci (ö. 2014)
- 1983 - Holly Valance, Avustralyalı model ve oyuncu
- 1984 - Andrés Iniesta, İspanyol futbolcu
- 1984 - İlker Kaleli, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1986 - Abou Diaby, Fransız eski futbolcudur
- 1986 - Miguel Veloso, Portekizli futbolcudur
- 1988 - Blac Chyna, Amerikalı model ve girişimci
- 1989 - Giovani dos Santos, Meksikalı futbolcu
- 1992 - Thibaut Courtois, Belçikalı millî kaleci
- 1992 - Pablo Sarabia, İspanyol futbolcudur
- 1993 - Tara İmad, Mısırlı manken
- 1993 - Maurice José Harkless, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1994 - Courtney Williams, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1995 - Shira Haas, İsrailli aktris
- 1995 - Nilüfer Yanya, İngiliz şarkıcı
- 1997 - Lana Condor, Amerikalı aktris ve YouTuber
- 1998 - Görkem Doğan, Türk basketbolcu
- 1999 - Sabrina Carpenter, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
- 2000 - Yuki Tsunoda, Japon yarış pilotu
11 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
11 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
11 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
11 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
11 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.