11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 11 Mayıs hangi burç sorusu ise 11 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 11 Mayıs hangi burç? İşte 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

11 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 11 Mayıs hangi burç? İşte 11 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

11 MAYIS HANGİ BURÇ?

11 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

11 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

11 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

11 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1680 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (ö. 1746)

1720 - Baron Münchausen, Alman yazar (ö. 1797)

1752 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (ö. 1840)

1810 - Grigori Gagarin, Rus ressam, Tümgeneral ve yönetici (ö. 1893)

1824 - Jean-Léon Gérôme, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)

1835 - Kārlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (ö. 1905)

1852 - Charles Warren Fairbanks, Amerika Birleşik Devletleri'nin yirmi altıncı başkan yardımcısıdır (ö. 1918)

1881 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (ö. 1963)

1888 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (ö. 1989)

1889 - Burhan Felek, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1982)

1889 - Paul Nash, bir İngiliz manzara ressamı, sürrealist ve savaş sanatçısı (ö. 1946)

1890 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (ö. 1984)

1894 - Martha Graham, Amerikalı modern dansçı ve koreograf (ö. 1991)

1895 - Jiddu Krishnamurti, Hindistan asıllı düşünür, konuşmacı ve yazar (ö. 1986)

1904 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (ö. 1989)

1916 - Camilo José Cela, İspanyol yazar (ö. 2002)

1918 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi (ö. 1988)

1918 - Mrinalini Sarabhai, Hint dansçı (ö. 2016)

1920 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş insanı (ö. 2014)

1920 - Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2009)

1924 - Antony Hewish, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1925 - Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)

1928 - Yaacov Agam, İsrailli heykeltıraş (op sanatı ve kinetik sanat eserleri veren)

1930 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (ö. 2002)

1933 - Louis Farrakhan, Amerikalı müslüman bir vaiz ve siyasi aktivist

1941 - Eric Burdon, İngiliz vokalist

1943 - Nancy Greene Raine, Kanadalı kayakçı

1945 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (ö. 2009)

1946 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve Neo-Nazi siyasetçi (ö. 2009)

1949 - Evin Esen, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)

1950 - Gary Alan Fine, Amerikalı sosyolog

1950 - Jeremy Paxman, İngiliz gazeteci, yazar ve TV sunucusu

1954 - John Gregory, İngiliz futbol teknik direktörü, eski futbolcudur

1954 - Hasan Mezarcı, Türk siyasetçi ve din adamı

1955 - Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen ve ilâhiyatçı

1963 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (ö. 2009)

1966 - Christoph Schneider, Alman baterist

1966 - Ümit Kocasakal, Türk hukukçu

1967 - Alberto García Aspe, Meksikalı millî futbolcudur

1968 - Ana Jara Velásquez, Perulu avukat ve politikacı

1970 - Ferhat Göçer, Türk şarkıcı ve tıp doktoru

1973 - Charlotta Jonsson, İsveçli oyuncu

1976 - Kardinal Offishall, Kanadalı hip hop şarkıcısı ve yapımcı

1976 - İzzet Ulvi Yönter, Türk siyasetçi

1977 - Pablo Gabriel García, Uruguaylı millî futbolcu ve teknik direktördür

1977 - Bobby Roode, Kanadalı profesyonel güreşçi

1978 - Laetitia Casta, Fransız model ve oyuncu

1978 - Ece Erken, Türk sunucu ve oyuncu

1978 - Perttu Kivilaakso, Finlandiyalı çellist

1981 - Lauren Jackson, Avustralyalı profesyonel basketbolcudur

1981 - Nadiya Savçenko, Ukraynalı siyasetçi

1982 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)

1982 - Gilles Guillain, Kolombiya asıllı Fransız oyuncu

1983 - Steven Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci (ö. 2014)

1983 - Holly Valance, Avustralyalı model ve oyuncu

1984 - Andrés Iniesta, İspanyol futbolcu

1984 - İlker Kaleli, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1986 - Abou Diaby, Fransız eski futbolcudur

1986 - Miguel Veloso, Portekizli futbolcudur

1988 - Blac Chyna, Amerikalı model ve girişimci

1989 - Giovani dos Santos, Meksikalı futbolcu

1992 - Thibaut Courtois, Belçikalı millî kaleci

1992 - Pablo Sarabia, İspanyol futbolcudur

1993 - Tara İmad, Mısırlı manken

1993 - Maurice José Harkless, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Courtney Williams, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1995 - Shira Haas, İsrailli aktris

1995 - Nilüfer Yanya, İngiliz şarkıcı

1997 - Lana Condor, Amerikalı aktris ve YouTuber

1998 - Görkem Doğan, Türk basketbolcu

1999 - Sabrina Carpenter, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

2000 - Yuki Tsunoda, Japon yarış pilotu

11 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

11 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

11 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

11 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

11 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.