11 Ocak 2026 Pazar Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen Dizileri

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 11 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Yılbaşı arasının ardından ekranlara dönen yapımlar arasında yaşanan rekabet, pazar akşamını izlenme oranları açısından oldukça hareketli hale getirdi. Günün sonunda zirve koltuğunda yer alan yapım yine değişmedi.

TEŞKİLAT ZİRVEYE GÜÇLÜ DÖNDÜ

11 Ocak 2026 Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, bir haftalık yılbaşı arasının ardından 7,51 reyting alarak günü lider tamamladı. Altı sezondur zirveden düşmeyen dizi, bu başarısıyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

SAHTEKARLAR VE ANA HABER REKABETİ KIZIŞTIRDI

Now TV’nin yeni sezon dizilerinden Sahtekarlar, yaklaşık yarım puanlık artışla 4,93 reyting elde ederek günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu ise 4,14 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞMA PROGRAMLARINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Kanal D’nin yeni yarışması Beyaz’la Joker, üçüncü bölümünde elde ettiği 3,50 reyting ile altıncı sıraya yükseldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 3,23 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,51 2 Sahtekarlar 4,93 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 4,14 4 Teşkilat (Özet) 3,59 5 Kanal D Ana Haber 3,58 6 Beyaz’la Joker 3,50 7 Show Ana Haber 3,43 8 Kim Milyoner Olmak İster 3,23 9 Beyaz’la Joker (Özet) 3,10 10 Sıcak Gelişme 2,91

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE ZİRVEDE REKABET ARTIYOR

11 Ocak 2026 Pazar günü açıklanan reyting sonuçları, özellikle dizi ve haber programları arasında kıyasıya bir rekabet yaşandığını ortaya koydu. Teşkilat liderliğini sürdürürken, yeni sezon yapımları ve yarışma programları da üst sıralar için iddiasını koruyor.

11 Ocak 2026 Pazar reytinglerinde birinci olan program hangisi?

11 Ocak 2026 Pazar günü reytinglerde birinci sırayı 7,51 reytingle Teşkilat aldı.

Sahtekarlar kaç reyting aldı?

Sahtekarlar dizisi 11 Ocak 2026 Pazar günü 4,93 reyting elde etti.

11 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Teşkilat güçlü dönüşüyle zirvedeki yerini korurken, Sahtekarlar ve ana haber bültenleri üst sıralardaki mücadeleyi kızıştırdı. Önümüzdeki haftalarda pazar akşamlarının reyting tablosunun nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.