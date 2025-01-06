11 Ocak tarihte bugün: Olaylar, doğumlar, ölümler ve özel günler listesi

11 Ocak, tarihin akışını etkileyen birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Bugünün tarihi, Mekke’nin fethinden Büyük İstanbul Yangını'na, Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp Akademisi’nden mezuniyetinden Kıbrıs Harekâtı'na kadar çeşitli olaylarla doludur.

TARİHTE 11 OCAK: ÖNEMLİ OLAYLAR

MEKKE’NİN FETHİ (630)

11 Ocak 630 tarihinde, Peygamber Muhammed önderliğindeki Müslümanlar, Mekke'yi fethetti. Bu olay, İslam tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir ve Kâbe’nin putlardan temizlenmesiyle İslam'ın kutsal merkezi haline gelmesini sağlamıştır.

BÜYÜK İSTANBUL YANGINI (1454)

Tarih boyunca İstanbul’u etkileyen büyük felaketlerden biri olan Büyük İstanbul Yangını, 11 Ocak 1454’te meydana geldi. Şehirde büyük tahribata yol açan bu yangın, binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur.

ETNA YANARDAĞI’NIN FAALİYETE GEÇMESİ (1693)

Sicilya’da bulunan ve aktif yanardağlardan biri olan Etna, 11 Ocak 1693’te faaliyete geçti. Bu patlama, binlerce insanın ölümüne ve çevrede büyük bir yıkıma yol açtı.

SÜTÜN ŞİŞELENEREK SATILMASI (1878)

11 Ocak 1878’de süt, ilk kez şişelenerek satılmaya başlandı. Bu yenilik, gıda sektöründe hijyen standartlarını ve taşımacılık yöntemlerini kökten değiştirdi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HARP AKADEMİSİ MEZUNİYETİ (1905)

Mustafa Kemal Atatürk, 11 Ocak 1905 tarihinde İstanbul’daki Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Atatürk’ün bu mezuniyeti, Türk ordusundaki liderlik kariyerinin başlangıcını oluşturmuştur.

BİRİNCİ İNÖNÜ MUHAREBESİ’NİN SONA ERMESİ (1921)

11 Ocak 1921 tarihinde sona eren Birinci İnönü Muharebesi, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlamış ve milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştur.

DİYABET TEDAVİSİNDE İNSÜLİNİN İLK KULLANIMI (1922)

11 Ocak 1922’de Toronto’da bir hastanede, diyabet hastası Leonard Thompson’a ilk kez insülin tedavisi uygulandı. Bu tedavi, tıp tarihinde çığır açarak diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırdı.

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA SÜRESİNİN AZALTILMASI (1929)

Sovyetler Birliği, 11 Ocak 1929’da günlük çalışma süresini yedi saate indirerek işçi haklarında devrim niteliğinde bir adım attı.

AYDIN’DA KÖYLÜYE TOPRAK DAĞITIMI (1939)

Türkiye’nin Aydın ilinde 11 Ocak 1939’da düzenlenen toprak dağıtımı, köylülerin üretime katılımını teşvik etmiş ve tarım sektörünü güçlendirmiştir.

İTALYA’DA VATANA İHANET SUÇLAMASIYLA ASILMALAR (1944)

Benito Mussolini’nin damadı Kont Galeazzo Ciano’nun da aralarında bulunduğu beş kişi, 11 Ocak 1944’te İtalya’da vatana ihanetten idam edildi. Bu olay, İtalya’nın siyasi ve sosyal çalkantılarının bir göstergesi olmuştur.

ENVER HOCA’NIN ARNAVUTLUK SOSYALİST HALK CUMHURİYETİ’Nİ İLAN ETMESİ (1946)

Arnavutluk lideri Enver Hoca, 11 Ocak 1946’da ülkesini sosyalist bir cumhuriyet olarak ilan etti. Bu tarih, Arnavutluk’un siyasi dönüşümünün başlangıcı kabul edilir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN SOL EĞİLİMLİ AKADEMİSYENLERİ GÖREVDEN ALMASI (1948)

11 Ocak 1948’de Behice Boran ve Pertev Naili Boratav gibi isimlerin görevden alınması, Türkiye’de akademik özgürlük üzerindeki baskının simgelerinden biri oldu.

PERU’DA NEVADO HUASCARAN FELAKETİ (1962)

Peru’da bulunan Nevado Huascaran volkanı, 11 Ocak 1962’de faaliyete geçerek büyük bir çığ felaketine neden oldu. Bu felakette 4000 kişi hayatını kaybetti.

TBMM’DE KOMÜNİZMLE MÜCADELE KOMİSYONU KURULMASI (1963)

11 Ocak 1963’te Türkiye Büyük Millet Meclisi, komünizmle mücadele amacıyla bir komisyon kurdu. Bu adım, Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik çatışmaların bir yansımasıydı.

TÜRKİYE’DE İLK SİNEMA GREVİ (1969)

Türkiye’nin ilk sinema grevi, 11 Ocak 1969’da İstanbul Şehzadebaşı’ndaki Yeni Sinema’da başladı. Grev, sinema sektöründe çalışanların hak arama mücadelesinin bir örneğiydi.

KIBRIS HAREKÂTI’NDA ŞEHİT SAYISININ AÇIKLANMASI (1975)

11 Ocak 1975’te yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 484 Türk askeri şehit olmuştur. Bu harekât, Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini sağlamayı amaçlayan önemli bir askeri operasyondu.

11 OCAK: DOĞUMLAR

Theodosius I (347): Roma İmparatoru ve Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinde önemli rol oynayan lider.

Roma İmparatoru ve Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinde önemli rol oynayan lider. Albert Hofmann (1906): LSD’yi sentezleyen İsviçreli bilim insanı, bilim tarihine yaptığı katkılarla tanınır.

11 OCAK: ÖLÜMLER