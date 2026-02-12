11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede büyük sürpriz!

Televizyon dünyasında Çarşamba akşamı dengeler değişti. 11 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve izleyicileri şaşırtan bir tablo ortaya çıktı. NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, üçüncü bölümünde izlenme oranını artırarak 7,49 reytingle günün lideri oldu.

Sezon başından bu yana Çarşamba günlerinin değişmez lideri olan Eşref Rüya ise 6,56 reytingle ikinci sıraya geriledi. Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert ise ilk üçte yer almayı başardı.

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 7,49 2 Eşref Rüya 6,56 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,11 4 Esra Erol’da 4,85 5 Yeraltı (Özet) 4,79 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,70 7 Survivor 4,16 8 Kuruluş Orhan 3,74 9 ATV Ana Haber 3,69 10 Eşref Rüya (Özet) 2,99

VERİ KAYNAĞI: TİAK

4 ŞUBAT 2026 VE 11 ŞUBAT 2026 REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Program 4 Şubat Reyting 11 Şubat Reyting Eşref Rüya 8,29 6,56 Yeraltı 7,00 7,49 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,34 5,11 Kuruluş Orhan 4,22 3,74 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,04 4,70 Survivor 3,18 4,16

YERALTI DİZİSİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, üçüncü bölümünde izlenme oranını artırarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin yükselişi, reyting sıralamasında önemli bir değişime yol açtı.

Uzun süredir zirvede yer alan Eşref Rüya ise sert düşüşle ikinci sıraya geriledi. Bu değişim, Çarşamba akşamı rekabetinin daha da kızıştığını gösteriyor.

ÇARŞAMBA REYTİNG REKABETİNDE SON DURUM

Reyting listesinde gündüz kuşağı programlarının güçlü performansı dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da ilk dörtte yer alırken, haber bültenleri de üst sıralarda kendine yer buldu.

Kuruluş Orhan dizisinin sekizinci sıraya gerilemesi ve Survivor programının yükselişi, haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

11 Şubat 2026 Çarşamba reyting birincisi hangi program oldu?

Yeraltı dizisi 7,49 reytingle günün birincisi oldu.

Eşref Rüya reytinglerde kaçıncı sırada?

Eşref Rüya dizisi 6,56 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi?

11 Şubat 2026 Çarşamba günü en çok izlenen dizi Yeraltı oldu.

Kuruluş Orhan reytingleri nasıl?

Kuruluş Orhan dizisi 3,74 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

11 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon dünyasında dengelerin değişebileceğini bir kez daha gösterdi. Yeraltı dizisinin zirveye yükselmesi, Çarşamba akşamı rekabetinin önümüzdeki haftalarda da yakından takip edileceğini ortaya koyuyor.