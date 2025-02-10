11 Şubat Salı 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

11 Şubat 2025 okullar tatil mi? | Kış mevsimiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edildi. Meteorolojinin yarın çok sayıda kentte etkili yağış yaşanacağını duyurması sonrası ise çok sayıda öğrenci ve veli 11 Şubat Salı 2025 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 11 Şubat 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

11 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11-17 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi. 11 Şubat Salı günü İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü ise megakentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

11 Şubat 2025 tarihi için okulların tatil olacağı yönünde şimdilik herhangi bir resmi kaynaktan açıklama yok. Kar tatiline dair duyurular ilgili bölgelerin Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca yapılıyor. 11 Şubat Salı günü için okul tatili açıklamaları ilgili makamlarca yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

11 ŞUBAT KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçelerinde, Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ve Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

11 Şubat Salı günü için kar tatili açıklamaları, ilgili bölgelerin Valilik ve Kaymakamlıkları tarafından yapıldıkça haberimize eklenecektir. Şuan itibariyle yarına dair eğitim öğretime ara verileceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmamış bulunmaktadır.