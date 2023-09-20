11 suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Nevşehir’de Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 11 aranması bulunan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, ticaretini ve sevkini yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan teknik takip sonucu “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçlarından 11 adet aranması bulunan M.E yakalanarak gözaltına alında. Şahsın yapılan üst aramasında 4,146 kg. uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.