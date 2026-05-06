11 takım PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig’den çok sayıda kulüp ile bazı teknik adamları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray, Kayserispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor’un disipline gönderildiği belirtildi.

1. Lig’de ise Hatayspor, Iğdır FK, Amedspor, Bandırmaspor ve Esenler Erokspor’un çeşitli nedenlerle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Volkan Demirel ile play-off finaline yükselen Esenler Erokspor’un teknik direktörü Osman Özköylü’nün tedbirli olarak disipline sevk edildiği kaydedildi.