11 Temmuz hangi burç? 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 11 Temmuz hangi burç sorusu ise 11 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 11 Temmuz hangi burç? İşte 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

11 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 11 Temmuz hangi burç? İşte 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

11 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

11 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

11 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

11 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 11 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 11 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 11 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 11 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

11 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

154 - Bardesanes, Geç antik çağ'da yaşamış Süryani filozof ve gnostik (ö. 222)

1274 - I. Roibert, İskoçya kralı (ö. 1329)

1655 - Sarah Solart, Salem cadı mahkemeleri sırasında suçlanan ilk kadınlardan biri (ö. 1692)

1657 - I. Friedrich, Prusya Kralı (ö. 1713)

1767 - John Quincy Adams, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 6. Başkanı (ö. 1848)

1770 - Ludwig von Westphalen, Prusyalı aristokrat (ö. 1842)

1818 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (ö. 1886)

1819 - Susan Bogert Warner, Amerikalı yazar (ö. 1885)

1832 - Harilaos Trikupis, Yunan devlet adamı ve Yunanistan'ın yedi defa Başbakanı (ö. 1896)

1834 - James Abbott McNeill Whistler, ABD doğumlu, Büyük Britanya kökenli ressam (ö. 1903)

1836 - Antônio Carlos Gomes, Brezilyalı romantik edebiyatın en meşhur klasik batı müziği bestecisi (ö. 1896)

1888 - Carl Schmitt, Alman anayasa hukukçusuydu (ö. 1985)

1892 - Thomas Mitchell, Amerikalı aktör ve yazardı (ö. 1962)

1899 - E. B. White, Amerikalı yazar (ö. 1985)

1903 - Rudolf Abel, Sovyet istihbarat subayıdır (ö. 1971)

1911 - Erna Flegel, II. Dünya Savaşı sırasında Alman hemşire (ö. 2006)

1913 - Cordwainer Smith, ABD'li yazar (ö. 1966)

1916 - Aleksandr Prohorov, Sovyet fizikçi (ö. 2002)

1916 - Gough Whitlam, Avustralyalı politikacı ve avukattır (ö. 2014)

1918 - Venetia Burney, Plüton adını öneren kişidir (ö. 2009)

1920 - Yul Brynner, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1985)

1920 - Zecharia Sitchin, Azeri asıllı ABD'li gazeteci ve yazardır (ö. 2010)

1927 - Theodore Maiman, Amerikalı fizikçi (ö. 2007)

1929 - David Kelly, İrlandalı aktör (ö. 2012)

1930 - Harold Bloom, Amerikalı eleştirmen (ö. 2019)

1931 - Tab Hunter, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yazardır (ö. 2018)

1931 - Dave Toschi, Amerikalı dedektif (ö. 2018)

1932 - Hans van Manen, Hollandalı balet, koreograf ve fotoğrafçı

1934 - Giorgio Armani, İtalyan moda tasarımcısı

1941 - Anne-Marie Nielsen, Danimarkalı hentbolcu ve hentbol antrenörü

1943 - Howard Gardner, Amerikan psikolog

1943 - Tomasz Stańko, Polonyalı trompetçi ve besteci (ö. 2018)

1945 - İbrahim Ömer Madra, Türk yazar ve radyo programcısı

1950 - Bonnie Pointer, Amerikalı şarkıcı (ö. 2020)

1951 - Walter Meeuws, Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu

1952 - Bill Barber, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1952 - Stephen Lang, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1953 - Leon Spinks, Amerikalı profesyonel bir boksördür (ö. 2021)

1955 - Yuriy Sedıh, Ukrayna asıllı SSCB'li eski çekiç atmacı

1956 - Sela Ward, Amerikalı oyuncudur

1957 - Peter Murphy, İngiliz rock şarkıcısı

1958 - Hugo Sanchez, Meksikalı eski futbolcu ve teknik direktör

1959 - Tevfik Lav, Türk teknik direktör (ö. 2004)

1959 - Richie Sambora, Amerikalı şarkı sözü yazarı ve Bon Jovi grubunun gitaristi

1959 - Suzanne Vega, Amerikalı müzisyen

1960 - Meral Onat, Türk karikatür sanatçısı

1963 - Lisa Rinna, Amerikalı televizyon sunucusu ve oyuncudur

1964 - Menderes Türel, Türk siyasetçi

1965 - Ernesto Hoost, Surinam asıllı Hollandalı K-1 Dünya Grand Prix Kick boks şampiyonu

1966 - Kentaro Miura, Japan manga yazarı (ö. 2021)

1967 - Jhumpa Lahiri, Hint-Amerikalı roman ve öykü yazarı

1968 - Erdinç Sözer, Türk teknik direktör ve eski futbolcu

1971 - Leisha Hailey, Amerikalı sinema oyuncusu

1972 - Michael Rosenbaum, Amerikalı oyuncu

1974 - Lil Kim, Amerikalı rap müzik sanatçısı ve oyuncu

1974 - Andre Ooijer, Hollandalı millî futbolcu

1975 - Rubén Baraja, İspanyol eski futbolcu

1975 - Michelle Demishevich, aktivist, gazeteci

1976 - Lil' Kim, Amerikalı rap müzik sanatçısı ve oyuncu

1978 - Ahu Yağtu, Türk oyuncu ve model

1979 - Ahmed Salah Hüsnü, Mısırlı millî futbolcu

1979 - Raio Piiroja, Estonya millî futbol takımı futbolcusu

1980 - Tyson Kidd, Kanadalı profesyonel güreşçi

1980 - İsmail Saymaz, Türk gazeteci ve yazar

1983 - Mehmet Al, Türk futbolcu

1983 - Engin Baytar, Türk futbolcu

1983 - Peter Cincotti, Amerikan şarkıcı, şarkıyazarı ve piyanist

1983 - Elrio van Heerden, Güney Afrikalı millî futbolcu

1984 - Tanith Belbin, Amerikalı buz patenci

1984 - Martin Lanig, Alman emekli futbolcu

1985 - Orestis Karnezis, Yunan futbolcu

1986 - Raúl García, İspanyol millî futbolcu

1986 - Yoann Gourcuff, Fransız millî futbolcu

1986 - Ethem Sarısülük, Türk kaynak işçisi (ö. 2013)

1987 - Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu

1988 - Étienne Capoue, Fransız futbolcu

1989 - David Henrie, Amerikalı oyuncu

1989 - Tobias Sana, İsveçli futbolcu

1990 - Caroline Wozniacki, Danimarkalı profesyonel tenis oyuncusu

1992 - Muhammed Elneni, Mısırlı millî futbolcu

1994 - Nina Nesbitt, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve gitarist

11 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

11 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

11 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

11 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

11 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 11 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

11 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

11 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

11 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

11 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 11 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.