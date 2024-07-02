11 Temmuz hangi burç? 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 11 Temmuz hangi burç sorusu ise 11 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 11 Temmuz hangi burç? İşte 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
11 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 11 Temmuz hangi burç? İşte 11 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
11 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
11 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
11 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
11 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 11 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 11 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 11 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 11 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
11 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 154 - Bardesanes, Geç antik çağ'da yaşamış Süryani filozof ve gnostik (ö. 222)
- 1274 - I. Roibert, İskoçya kralı (ö. 1329)
- 1655 - Sarah Solart, Salem cadı mahkemeleri sırasında suçlanan ilk kadınlardan biri (ö. 1692)
- 1657 - I. Friedrich, Prusya Kralı (ö. 1713)
- 1767 - John Quincy Adams, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 6. Başkanı (ö. 1848)
- 1770 - Ludwig von Westphalen, Prusyalı aristokrat (ö. 1842)
- 1818 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (ö. 1886)
- 1819 - Susan Bogert Warner, Amerikalı yazar (ö. 1885)
- 1832 - Harilaos Trikupis, Yunan devlet adamı ve Yunanistan'ın yedi defa Başbakanı (ö. 1896)
- 1834 - James Abbott McNeill Whistler, ABD doğumlu, Büyük Britanya kökenli ressam (ö. 1903)
- 1836 - Antônio Carlos Gomes, Brezilyalı romantik edebiyatın en meşhur klasik batı müziği bestecisi (ö. 1896)
- 1888 - Carl Schmitt, Alman anayasa hukukçusuydu (ö. 1985)
- 1892 - Thomas Mitchell, Amerikalı aktör ve yazardı (ö. 1962)
- 1899 - E. B. White, Amerikalı yazar (ö. 1985)
- 1903 - Rudolf Abel, Sovyet istihbarat subayıdır (ö. 1971)
- 1911 - Erna Flegel, II. Dünya Savaşı sırasında Alman hemşire (ö. 2006)
- 1913 - Cordwainer Smith, ABD'li yazar (ö. 1966)
- 1916 - Aleksandr Prohorov, Sovyet fizikçi (ö. 2002)
- 1916 - Gough Whitlam, Avustralyalı politikacı ve avukattır (ö. 2014)
- 1918 - Venetia Burney, Plüton adını öneren kişidir (ö. 2009)
- 1920 - Yul Brynner, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1985)
- 1920 - Zecharia Sitchin, Azeri asıllı ABD'li gazeteci ve yazardır (ö. 2010)
- 1927 - Theodore Maiman, Amerikalı fizikçi (ö. 2007)
- 1929 - David Kelly, İrlandalı aktör (ö. 2012)
- 1930 - Harold Bloom, Amerikalı eleştirmen (ö. 2019)
- 1931 - Tab Hunter, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yazardır (ö. 2018)
- 1931 - Dave Toschi, Amerikalı dedektif (ö. 2018)
- 1932 - Hans van Manen, Hollandalı balet, koreograf ve fotoğrafçı
- 1934 - Giorgio Armani, İtalyan moda tasarımcısı
- 1941 - Anne-Marie Nielsen, Danimarkalı hentbolcu ve hentbol antrenörü
- 1943 - Howard Gardner, Amerikan psikolog
- 1943 - Tomasz Stańko, Polonyalı trompetçi ve besteci (ö. 2018)
- 1945 - İbrahim Ömer Madra, Türk yazar ve radyo programcısı
- 1950 - Bonnie Pointer, Amerikalı şarkıcı (ö. 2020)
- 1951 - Walter Meeuws, Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu
- 1952 - Bill Barber, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç
- 1952 - Stephen Lang, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1953 - Leon Spinks, Amerikalı profesyonel bir boksördür (ö. 2021)
- 1955 - Yuriy Sedıh, Ukrayna asıllı SSCB'li eski çekiç atmacı
- 1956 - Sela Ward, Amerikalı oyuncudur
- 1957 - Peter Murphy, İngiliz rock şarkıcısı
- 1958 - Hugo Sanchez, Meksikalı eski futbolcu ve teknik direktör
- 1959 - Tevfik Lav, Türk teknik direktör (ö. 2004)
- 1959 - Richie Sambora, Amerikalı şarkı sözü yazarı ve Bon Jovi grubunun gitaristi
- 1959 - Suzanne Vega, Amerikalı müzisyen
- 1960 - Meral Onat, Türk karikatür sanatçısı
- 1963 - Lisa Rinna, Amerikalı televizyon sunucusu ve oyuncudur
- 1964 - Menderes Türel, Türk siyasetçi
- 1965 - Ernesto Hoost, Surinam asıllı Hollandalı K-1 Dünya Grand Prix Kick boks şampiyonu
- 1966 - Kentaro Miura, Japan manga yazarı (ö. 2021)
- 1967 - Jhumpa Lahiri, Hint-Amerikalı roman ve öykü yazarı
- 1968 - Erdinç Sözer, Türk teknik direktör ve eski futbolcu
- 1971 - Leisha Hailey, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1972 - Michael Rosenbaum, Amerikalı oyuncu
- 1974 - Lil Kim, Amerikalı rap müzik sanatçısı ve oyuncu
- 1974 - Andre Ooijer, Hollandalı millî futbolcu
- 1975 - Rubén Baraja, İspanyol eski futbolcu
- 1975 - Michelle Demishevich, aktivist, gazeteci
- 1976 - Lil' Kim, Amerikalı rap müzik sanatçısı ve oyuncu
- 1978 - Ahu Yağtu, Türk oyuncu ve model
- 1979 - Ahmed Salah Hüsnü, Mısırlı millî futbolcu
- 1979 - Raio Piiroja, Estonya millî futbol takımı futbolcusu
- 1980 - Tyson Kidd, Kanadalı profesyonel güreşçi
- 1980 - İsmail Saymaz, Türk gazeteci ve yazar
- 1983 - Mehmet Al, Türk futbolcu
- 1983 - Engin Baytar, Türk futbolcu
- 1983 - Peter Cincotti, Amerikan şarkıcı, şarkıyazarı ve piyanist
- 1983 - Elrio van Heerden, Güney Afrikalı millî futbolcu
- 1984 - Tanith Belbin, Amerikalı buz patenci
- 1984 - Martin Lanig, Alman emekli futbolcu
- 1985 - Orestis Karnezis, Yunan futbolcu
- 1986 - Raúl García, İspanyol millî futbolcu
- 1986 - Yoann Gourcuff, Fransız millî futbolcu
- 1986 - Ethem Sarısülük, Türk kaynak işçisi (ö. 2013)
- 1987 - Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu
- 1988 - Étienne Capoue, Fransız futbolcu
- 1989 - David Henrie, Amerikalı oyuncu
- 1989 - Tobias Sana, İsveçli futbolcu
- 1990 - Caroline Wozniacki, Danimarkalı profesyonel tenis oyuncusu
- 1992 - Muhammed Elneni, Mısırlı millî futbolcu
- 1994 - Nina Nesbitt, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve gitarist
11 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
11 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
11 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
11 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
11 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 11 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
11 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
11 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
11 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
11 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 11 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.