11. Yargı Paketi | Adalet Bakanı Tunç: Ceza adaleti bakımından düzenleme yapılması gerekti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'nin tamamen ceza adaletini, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme olduğunu savunarak, "Burada bazı suçlar istisna tutuldu Meclisimiz tarafından. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör suçları, örgütlü suçlar, depremde ölüme neden olanlar kapsam dışı tutuldu. Kapsam dışı tutulan suçlular, bundan yararlanamayacak" dedi.

Programı kapsamında Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tunç, Vali Mustafa Yavuz ve ilgililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tunç, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun ile ilgili soru üzerine Tunç, bu yılın başında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki 5 ana hedeften birinin de ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik hedefler olduğunu söyledi.

"CEZA ADALETİNİ, EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR DÜZENLEME"

11. Yargı Paketi'yle getirilen "Covid-19 düzenlemesi"ne değinen Tunç, "Covid düzenlemesi af değil" dedi.

Tunç, ceza adaleti bakımından düzenleme yapılması gerektiğini savunarak, "Meclisimize bu yönde talepler çok iletildi. Meclisimiz de bunu yeniden düzenlemiş oldu. 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler bakımından koşullu salıverilmesine 3 yıl kalanlar bundan yararlanmış olacak. Kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine çıkabilmesi, yine açık cezaevinden 3 yıl erken tahliye olabilmesiyle ilgili bir düzenleme. Bu tamamen ceza adaletini, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme. Burada bazı suçlar istisna tutuldu Meclisimiz tarafından. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri, terör suçları, örgütlü suçlar, depremde ölüme neden olanlar kapsam dışı tutuldu. Kapsam dışı tutulan suçlular, bundan yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAĞIN DÜŞMESİ

Tunç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Kaza ülkemizi, milletimizi, bizleri derinden sarstı. Dost ve kardeş Libya halkına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Kaza anından itibaren hızlı şekilde hem idari hem de adli soruşturmalar başlamıştı. Şu anda adli tıp süreci devam ediyor. Naaşların DNA tespitleri, Libya'dan gelen akrabalarından alınan örneklerle eşleştirme yapılıyor. Çok acı verici bir kaza. Bu kaza sonucunda naaşların durumu biraz vakit alıyor adli tıp tespitleri bakımından. Hem İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hem de Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda DNA örnekleri, naaş parçalarından alınan örnekler eşleştiriliyor. Bu anlamda da süreç devam ediyor. Diğer yandan adli soruşturma da devam ediyor. Uçağın gelişinde, gidişinde, kalkışında, inişinde mürettebat ve görevliler bakımından detaylı şekilde, titizlikle adli soruşturma devam ediyor."

Uçağın kara kutusunun bulunduğu belirten Tunç, "Kara kutunun da tarafsız ülkede tespiti gerekiyor. Bu anlamda Almanya ile irtibat kuruldu. Kara kutu, özellikle ses kayıtları da var. Hangi arızadan kaynaklandığına ilişkin teknik incelemeler ve adli soruşturmalar titizlikle devam ediyor" dedi.