11. Yargı Paketi Genel Kurul’da görüşülecek

TBMM’de bu hafta bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 50 bin kişiye tahliye yolunu açacak, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaştırılması öngörülüyor.

Genel Kurul’da ayrıca Libya’ya asker gönderme süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun grup koordinatörleri bir araya gelerek "ortak rapor" yazımı için çalışmalara başlayacak.

Genel Kurul’da 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.