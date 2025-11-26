11. Yargı Paketi Meclis'e sunuluyor: 50 bin mahkûma "af" geliyor

COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

Böylece yaklaşık 50 bin mahkûm serbest kalacak.

AKP ve Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak. MHP ve Adalet Bakanlığının da talebi ile pakete COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir madde eklendi.

Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak.

KİMLER YARARLANACAK?

“Örgütlü suçlar ile terör suçları” nedeniyle cezaevinde olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Yani istismar, insan öldürme, taciz gibi davalardan hüküm yiyenler afla dışarı çıkabilecekken siyasi suçlular bunun dışında tutulacak.

Düzenlemeden ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor. Ancak bu sayının mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız geçen günlerde yaptığı paylaşımda "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" diyerek "af" için çağrı yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise dün yaptığı açıklamada şunları demişti: "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek."

PAKETTE BAŞKA NELER VAR?

Kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.