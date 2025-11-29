11. Yargı Paketi'nde GSS affı: Borçlar silinecek

AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'nde GSS'ye ilişkin de bir madde yer aldı.

Pakete eklenen madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği belirtiliyor.

Düzenleme, özellikle gelir testine girmemiş ya da gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan kişileri kapsıyor.

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden kişilerden, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olanlardan, isteğe bağlı sigortalılardan ve öğrenci–çocuk statüsünde bulunan belirli gruplardan oluşan geniş bir kesimi kapsıyor.

Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altında bulunan çocuklar, yabancı uyruklu olup başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayanlar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil.

Hali hazırda GSS borcu olan kişi sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Bunların içinde 2 milyonu aşkın kişi borcu kendisi ödüyor. Kalanı ise devlet tarafından ödeniyor.

TUTAR ARTIRILMIŞTI

Genel sağlık sigortası (GSS) prim tutarı, 21 Kasım’da brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Böylece prim tutarı, 780 TL'den 1560 TL'ye yükseldi. Bu tutar, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.