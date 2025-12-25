11. Yargı Paketi Nedir? Paketin İçeriği Ne, Kimler Tahliye Olabilecek?

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ceza hukuku, infaz sistemi, icra-iflas, avukatlık, kamu ihale, bilişim suçları, elektronik haberleşme ve internet yayınları gibi çok geniş bir alanda değişiklikler öngörüyor. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular ise “11. Yargı Paketi nedir, paketin içeriği ne, kimler tahliye olabilecek?” şeklinde öne çıkıyor.

11. YARGI PAKETİ NEDİR?

11. Yargı Paketi; TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, ceza adalet sisteminde güven, istikrar ve toplumsal barışı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir kanun paketidir. Teklif; ceza infaz rejiminde erken tahliye imkânları, ceza miktarlarında değişiklikler, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele, avukat disiplin rejiminin yenilenmesi, icra-iflas ve kamu ihale mevzuatında yeni kurallar ve internet içeriklerine erişimin engellenmesi-usul kuralları gibi pek çok başlığı bir arada düzenlemektedir.

11. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLER TAHLİYE OLABİLECEK?

31 Temmuz 2023 ve Öncesi Suçlarda Erken Tahliye Düzenlemesi

Paketin kamuoyunda en çok konuşulan boyutu, “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılma imkânının 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından genişletilmesidir.

Buna göre; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden:

Toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar, en az 1 ay ,

olanlar, en az , Toplam hapis cezası 10 yıl ve daha fazla olanlar, en az 3 ay

kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, ilgili mevzuata göre açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu yeni düzenleme uyarınca 3 yıl daha erken şekilde açığa geçebilecek.

Ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle zaten açık cezaevinde bulunan hükümlüler de talepleri halinde, en az 3 ay açık cezaevinde kalmış olmak şartıyla denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek.

Düzenlemeden Yararlanamayacak Suçlar

Paket, erken tahliye düzenlemesinin kapsamını, toplum vicdanını ilgilendiren ağır suçlar yönünden daraltıyor. Aşağıda sayılan suçlardan hükümlü olanlar, 3 yıl erken ayrılma imkânından yararlanamayacak:

Terör suçları ve örgütlü suçlar,

Alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına ve çocuklara karşı işlenen kasten öldürme suçları,

Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme suçları,

Cinsel saldırı suçları,

Çocuğun cinsel istismarı suçları.

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları bu kapsamda yer almayacak.

Bu kapsam dışında kalan hükümlüler ise, koşulları sağlamaları halinde kapalı cezaevinden açık cezaevine ve açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılma olanağından yararlanabilecek.

Erken Tahliye Düzenlemesinin Özeti

Durum Kimler Faydalanabilir? Kimler Faydalanamaz? Kapalıdan açığa 3 yıl erken geçiş 31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işlemiş, belirlenen süreyi kapalı cezaevinde doldurmuş hükümlüler Terör ve örgütlü suçlar, ağır kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçları Açıktan denetimli serbestliğe 3 yıl erken geçiş 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçlar nedeniyle açık cezaevinde bulunan, en az 3 ayını açıkta geçiren hükümlüler Aynı şekilde terör, örgütlü suçlar ve sayılan ağır suçlardan hükümlüler

11. YARGI PAKETİ’NİN DİĞER ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklikler

İcra ve İflas Kanunu’nda ihalenin feshi taleplerine ilişkin önemli bir düzenleme yapılıyor. Nispi harç ve teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ihalenin feshini istemesi halinde, mahkeme bu talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedebilecek. Teminatın ya da harcın eksik yatırılması durumunda ise, borçluya iki haftalık kesin süre verilecek; süre içinde eksiklik giderilmezse fesih talebi yeniden ve kesin olarak reddedilecek.

Ayrıca, bağışlamaların iptali konusunda alışılmış hediyeler dışındaki ivazsız tasarrufların ve yakın akrabalara yapılan işlemlerin belirli koşullarda bağışlama sayılacağı açıkça düzenleniyor.

Avukatlık Kanunu ve Disiplin Cezaları

Paket, Avukatlık Kanununda da köklü değişiklikler öngörüyor. Avukatlara verilecek disiplin cezaları yeni bir sisteme bağlanıyor: uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma olmak üzere beş ana disiplin cezası belirleniyor. Tekerrür hükümleriyle, kısa aralıklarla tekrar eden ihlallerde ceza bir derece ağırlaştırılabiliyor; örneğin daha önce işten çıkarma cezası almış bir avukatın yeni bir fiili meslekten çıkarma ile sonuçlanabiliyor.

Disiplin kararlarında zaman aşımı sınırları yeniden belirlenirken, cezaların belirli süre sonra sicilden silinmesine de imkân tanınıyor.

Kamu İhale ve Kamu İhale Kurumu Düzenlemeleri

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılıyor. İtirazen şikâyet başvuru bedelinin bir kısmının, Kurul kararıyla haklılık oranına göre başvuru sahibine iade edilebilmesi mümkün hale geliyor. Doğal afetler nedeniyle feshedilen sözleşmelerde tahsil edilen bazı bedellerin yükleniciye iadesine ilişkin ayrıntılı süre ve usuller de düzenleniyor.

Dolandırıcılık Suçlarının Yargı Yeri

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, “dolandırıcılık” suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak. Böylece görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Hâlihazırda ağır cezada görülmekte olan davalar ise eski kurallara göre, kesin hüküm verilene kadar aynı yerde devam edecek.

TCK’de Cezaları Ağırlaştıran Düzenlemeler

Akıl hastalığı hükmü yeniden düzenlenerek, kısmi akıl hastaları için hem ceza hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri birlikte uygulanabilecek.

hükmü yeniden düzenlenerek, kısmi akıl hastaları için hem ceza hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri birlikte uygulanabilecek. Taksirle yaralama suçlarında hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor.

suçlarında hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor. Güveni kötüye kullanma suçunun konusu motorlu taşıt olduğunda ceza bir kat artırılacak .

suçunun konusu motorlu taşıt olduğunda ceza . Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunda alt ve üst sınırlar artırılıyor; ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı silahlar da kapsam içine alınıyor.

suçunda alt ve üst sınırlar artırılıyor; ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı silahlar da kapsam içine alınıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda hem örgüt yöneticileri hem de örgüt üyeleri için hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor; özellikle çocukların örgüt faaliyetlerinde araç olarak kullanılması halinde cezalar yarısından bir katına kadar artırılabilecek.

İnternet ve Kişilik Hakları: İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

İnternet yayınlarıyla ilgili kanunda yapılan değişiklikle, yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler sulh ceza hâkimliğine başvurarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesini isteyebilecek.

İhlalin ilk bakışta anlaşılabildiği durumlarda hâkim, 24 saat içinde karar verebilecek ve kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği üzerinden ilgili içerik sağlayıcılara iletilecek. Kararın gereği en geç 4 saat içinde yerine getirilecek; gereğini yerine getirmeyenler hakkında 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.

Bilişim ve Finans Suçlarına Karşı Hesap Askıya Alma ve El Koyma

Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenen hükümle; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi bilişim yoluyla işlenen suçlarda suça konu menfaatin bulunduğu hesaplar 48 saate kadar askıya alınabilecek. Gerektiğinde bu hesaplarda bulunan suç gelirine hâkim kararıyla el konulabilecek ve menfaatin mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde iade edilebilecek.

Elektronik Haberleşme ve Abonelik Kayıtları

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle; abonelik kayıtlarında kimlik doğrulama süreci sıkılaştırılıyor, yabancı uyruklu abonelerin kayıtlarının belirli süreler içinde güncellenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, çeşitli ihlaller karşısında 1000 liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulama yetkisi tanınıyor. Ayrıca, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında kullanılan mobil hatların bağlantısının kesilmesine yönelik hükümler de getiriliyor.

11. Yargı Paketi nedir?

11. Yargı Paketi; Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapan, özellikle infaz sistemi, ceza miktarları, avukatlık, icra-iflas, kamu ihale, internet ve elektronik haberleşme alanlarında yenilikler içeren kapsamlı bir kanun teklifidir.

11. Yargı Paketi kimleri kapsıyor?

Paket; ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerden icra davalarına, avukatlardan kamu ihalelerine, internet yayıncılarından elektronik haberleşme işletmecilerine kadar çok geniş bir kesimi etkileyen hükümler içermektedir. Özellikle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyen bazı hükümlüler açısından kapalıdan açığa ve denetimli serbestliğe geçişte 3 yıl erken ayrılma imkânı sunmaktadır.

Kimler tahliye olabilecek?

Terör ve örgütlü suçlar ile alt soy-üst soy, kardeş, eş, boşanılan eş, kadın, çocuk ve kendini savunamayacak kişilere karşı kastan öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere; 31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyen ve kanunda belirtilen süreleri dolduran hükümlüler, açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçebilecek. Bu, şartları sağlayan hükümlüler için fiilen daha erken tahliye anlamına gelmektedir.

11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi?

Metin, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmiş kanun teklifine dayanmaktadır. Teklifin yasalaşması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte hükümler yürürlüğe girecektir.

Paket yalnızca infaz indirimi mi getiriyor?

Hayır. Paket; infaz düzenlemelerinin yanı sıra, dolandırıcılık ve bilişim suçlarında yeni önlemler, taksirle yaralama ve genel güvenlik suçlarında ceza artışları, avukatlar için yeni disiplin rejimi, kamu ihale ve esnaf fiyat tarifelerinde yeni usuller, internet içeriklerine erişimin engellenmesi ve elektronik haberleşme alanında sıkı kimlik kontrolü gibi çok sayıda düzenleme içermektedir.

11. Yargı Paketi, hem ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmayı hem de toplumun adalet duygusunu güçlendirmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor. Bir yandan belirli şartları taşıyan hükümlülere erken tahliye ve denetimli serbestlik kapısı aralanırken, diğer yandan terör, örgütlü suçlar, ağır öldürme ve cinsel suçlar gibi toplumsal vicdanda derin iz bırakan suçlar bu imkânın dışında bırakılıyor. Bilişim suçlarından trafik güvenliğine, avukatlık disiplininden kamu ihale ve internet düzenlemelerine kadar uzanan bu paket, yasalaşması halinde günlük hayatın pek çok alanında doğrudan etkisini gösterecek.