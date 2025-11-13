11. Yargı Paketi’nde düzenleme: Suça sürüklenen çocuklar, nafaka ve LGBTİ+ düzenlemeleri çıkarıldı

11. Yargı Paketinde yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklar, nafaka ve LGBTİ+'lar ilgili düzenlemelerin pakete dahil edilmeyeceği aktarıldı. Konu TBMM'de kurulacak komisyonda ele alınacak.

DW Türkçe'nin aktardığına göre; DW Türkçe'nin de aralarında olduğu bir grup gazeteciye bilgi veren AKP kaynakları, suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinin 11'inci Yargı Paketi'nden çıkarıldığı ve "suça sürüklenen çocuklar" sorununu da kapsayacak şekilde "çocukların üstün yararını" gözeten çalışmalar yapacak bir araştırma komisyonu kurulacağı bilgisi verdi.

Minguzzi cinayetiyle birlikte yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanan düzenleme, 11. Yargı Paketi taslağında yer almıştı. Paketten çıkarılan düzenleme ile 15-18 yaş arası çocuklara verilen hapis cezasının artırılması öngörülüyordu.

Ancak uzmanlar, bu düzenlemelerin sistematik ihmallere yol açabileceği uyarısında bulunuyordu.

KOMİSYON KURULACAK

AKP, düzenleme hayata geçmeden önce konunun Meclis'te kurulacak bir araştırma komisyonunda çalışılmasına karar verdi. İlgili düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı ve Meclis gündemine getirileceği ifade edildi.

TBMM'deki tüm partilerin katılımıyla kurulacak komisyonda sadece suça sürüklenen çocuklar sorunun değil çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunlarının ele alınması öngörülüyor.

“ÖRGÜTLÜ SUÇ” CEZALARI ARTIYOR

Öte yandan gelecek hafta ortası TBMM'ye sunulması beklenen pakette çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezaların iki katına çıkarılması düzenlemesi ise taslaktaki gibi yer alacak. Yetkililer, çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağına dikkat çekiyor.

NAFAKA VE LGBTİ+'LAR İLGİLİ DÜZENLEMELER YOK

11. Yargı Paketi'nde LGBTİ+ların varoluşu ve yaşam haklarının, özel hayatlarının, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin suç kapsamına alınarak cezaya tabi tutulmasını öngören madde ile süresiz nafakayla ilgili bir düzenlemeye de yer verilmeyeceği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin geçen haftalarda yayımladığı süresiz nafakaya üst sınır getirileceği ve düzenlemenin Meclis'e geleceği yönündeki haberi, aile hukukundaki eski bir başlığı yeniden öne çıkarmıştı. Adalet Bakanlığı, nafaka konusunda bir çalışmanın yürütüldüğünü doğrulamış; ancak kapsam ve takvime dair ayrıntı paylaşmamıştı.

AKP'li yetkililerden edinilen bilgiye göre gelecek hafta sunulması beklenen Yargı Paketi'nde bununla ilgili maddeler bulunmuyor, ancak konu üzerinde çalışmaların sürdüğü doğrulanıyor.

Öte yandan pakette yer alacağı iddia edilen ve tartışmaya yol açan LGBTİ+ bireylere hapis cezasının önünü açabilecek düzenlemelerin de bulunması beklenmiyor.