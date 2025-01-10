11 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı, serbest bırakıldı: Bir çocuğu daha istismar etti!

Kocaeli'de 30 yaşındaki erkek, PUBG isimli oyundan tanıştığı 11 yaşındaki çocuğu cami tuvaletinde istismar ettiği için yargılanıyor.

İddiaya göre, 2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı.

Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö'nün, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismara maruz bıraktı.

Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, istismar failinin istediği fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi.

Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

İKİNCİ İSTİSMAR!

Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi.

Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismara maruz bıraktığını söyledi.