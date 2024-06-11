11 yaşındaki çocuk işçi, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti!

Adana'da, bir tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki Ahmet Avan, hayatını kaybetti. Asansörün bir süredir bozuk olmasına rağmen çalıştırıldığı iddia edildi.

Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Avan, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ASANSÖR BİR SÜREDİR BOZUKTU"

Evresel'den Halil İmrek'in aktardığına göre, asansör bir süredir bozuk olmasına rağmen çalıştırılıyordu.

Olayın şokunda olan işçilerin çoğu konu ile ilgili bilgilerinin olmadığını söylerken bir işçi, "Asansör bir çalışıyor, bir çalışmıyordu. Zaten bir süredir bozuktu. İnsan hayatı çok ucuz" diye konuştu.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE UTANDIRAN YÜKSELİŞ

Ülke genelinde yoksulluk derinleştikçe çocuk işçiliği artıyor, çocuklar eğitimden uzaklaşıyor. 2021'de yüzde 16,4 olan çocuk işçiliği, geçen sene yüzde 18,7'ye yükselirken, bu sene ise yüzde 22,1'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22.1'e yükseldi. Geçen sene bu oran yüzde 18.7'ydi.

İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 32,2 kız çocuklar için yüzde 11,5 olarak tespit edildi.

Dünyadan en fazla mülteci barındıran ülkelerden Türkiye'de, artmaya devam eden göçmen nüfusuyla birlikte çocuk işçi sayısında da önlenemez bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle merdiven altı atölyelerde çocuk işçiler sigortasız, güvencesiz çalıştırılıyor.