11 yaşındaki engelli çocuk 7 yıldır kümeste tutuluyormuş

Ankara’da belden aşağısı tutmayan 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından yıllardır güvercin kümesinde tutulduğu belirlendi.

Çocuğun yaklaşık yedi yıl boyunca bir kümeste, kuru ekmek ve suyla, güvercinlerle birlikte yaşadığı öğrenildi.

KOMŞULAR BİLDİRMİŞ

Komşuların durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulunmasıyla ekipler bölgeye yönlendirildi. Çocuğun amcasının olay yerinden kaçtığı, hakkında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, “Ankara Abisi” olarak bilinen sosyal medya kullanıcısı çocuğa sahip çıkıldığını ve gerekli destek mekanizmalarının devreye alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuğun sağlık kontrollerinin yapılarak güvenli bir kuruma yerleştirilmesi için işlem başlatıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.