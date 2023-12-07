11 yıldır aranan şahıs yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada uygulamalarda toplam 15 şahıs yakalandı. Yakalananlardan bir hükümlünün 11 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 1 şahıs, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 şahıs, tehdit ve hakaret suçundan 2 şahıs, ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 şahıs, Vergi Kanunu’na muhalefet suçundan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere çıkarıldı.

Yakalanan 1 kişinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 yıldır arandığı öğrenildi.