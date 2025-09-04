110 kalem, Zeytin Hasadı 101 için bir araya geldi

Birgül BİRBEN

Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, Ayvalık’ın da yüzüncü yılıydı. Bu görkemli tarihi ve birikim, 'Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Ayvalık’ta Zeytin Hasadı' başlığı altında, altmışbeş yazarın katılımıyla ortaya çıkan bir seçkiyle taçlandırıldı.

Anı, tarihçe, makale, şiir, öykü, deneme ve inceleme türlerinde birbirinden değerli bilim, sanat ve kültür insanının emek verdiği 'Zeytin Hasadı 100' o kadar beğenildi ki 'Zeytin Hasadı 101' bu harika ısrarın sonucu olarak ortaya çıktı.

Farklı eğitimlerden ve disiplinlerden, farklı niteliklere sahip birbirinden değerli yüz on bir kalem, Zeytin Hasadı 101 için gözlemlerini, birikimlerini paylaştı. Ayvalık’ta Zeytin Hasadı kitaplarını www.zeytinhasadi.org adresinden ücretsiz olarak indirebilir, okuyabilirsiniz. Parma Kitap etiketiyle sunulan kitabın editörleri Faruk Duman ile Halil Genç, proje koordinatörü Serkan Aziz Ceyhan, dergi tasarımı Turgut Baygın, kapak tasarımı Ali Akdamar, web tasarım Serdar Asaf Ceyhan.