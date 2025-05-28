110 kişi tutuklandı ama iddianame yok

POLİTİKA SERVİSİ

Saray rejiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Yaklaşık iki aydır otoriterleşmenin dozunu her geçen gün daha fazla artıran iktidar bloku, yargıyı bu operasyonların aracısı hâline getirirken, muhalefeti de yeniden dizayn etme girişimlerine devam ediyor.

Peş peşe düzenlenen operasyonlarla muhalefeti sürekli savunma pozisyonunda tutmaya çalışan saray yönetimi, geçmişte yolsuzluklarla anılan sicilini uydurma suçlarla muhalefete yıkmak istiyor. Diğer yandan tehdit dilini ve baskı politikalarını elden bırakmayan rejim, kendisine muhalefet eden tüm kesimlere yargı eliyle gözdağı veriyor. Operasyonlar, muhalefetin yönettiği belediyeleri işlevsiz kılmanın da bir aracı hâline getiriliyor. Son olarak, İBB’ye yönelik dördüncü operasyon dalgasıyla birlikte belediyenin çok sayıda yöneticisi daha tutuklandı.

‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 25’i hakkında önceki akşam tutuklama kararı verilirken 21 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Tutuklananlar arasında daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da yer aldı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmasındaki son tutuklamalara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu, “Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum,” dedi.

“Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp ‘yeni dosyalar yapabilir miyiz?’ derdine düştüler,” tepkisini gösteren İmamoğlu, “Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Kasapoğlu, söz konusu telefonun uzun yıllar Ekrem İmamoğlu’nun kartvizitinde yer aldığını ve çok sayıda kişi tarafından bilindiğini söyledi. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İBB’nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hâle gelen bir telefon olması sebebiyle yaklaşık iki yıl önce bahse konu telefon numarası, yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirildi. Bu anonim bir cihazdır. Hattın yönlendirilmiş olduğu, hattın kapatıldığı tarihler ve tüm veriler teknik incelemede tespit edilebilir. Ben bu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum. Kendisinde bu cihazı görmedim. Telefona takılı olan hattın uzun süre önce kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında ise bir fikrim yok.”

Telefonun şifresiz olduğunu ve birçok çalışan tarafından kullanıldığını söyleyen Kasapoğlu, 19 Mart günü telefonla ilgili herhangi bir talimat vermediğini de ekledi.

İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin adliyedeki sorguları sırasında, güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla İBB Grup Başkanvekili Nuri Aslan hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan arkadaşları hakkında bilgi edinmek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Aslan’ın, güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmedi. Bunun üzerine duruma tepki gösteren Aslan hakkında, bu olaydan 24 saat sonra soruşturma başlatıldı.

DÖRT DALGADA 110 KİŞİ TUTUKLANDI

Dördüncü dalga operasyonlarla birlikte bugüne kadar toplam 224 kişi gözaltına alınırken, 110 kişi tutuklandı. Tutuklamaların ardından yöneltilen onlarca suçlamaya rağmen, aradan geçen iki ay sonunda hâlâ bir iddianame hazırlanmadı.

Şu ana kadar gerçekleşen dört ayrı operasyonda gözaltı ve tutuklama sayıları şöyle oldu:

19 Mart 2025 tarihinde başlatılan birinci dalga operasyonunda toplam 106 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 54’ü tutuklandı.

26 Nisan’daki ikinci dalga operasyonunda toplam 52 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 30’u hakkında tutuklama talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği 18 kişinin tutuklanmasına, 12 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü tutuklandı. Altı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ev hapsine alındı.

23 Mayıs’ta yapılan dördüncü dalga operasyonunda ise gözaltına alınan 46 kişiden 25’i tutuklandı.