115 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi B Blok ile ilgili 9 eski kamu görevlisi hakkında dava

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri haline gelen ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde toplam bin 480 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybının 115'i, sitedeki B Blok'ta meydana geldi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz'e 18 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı hakkında ise beraat kararı verildi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapım tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapmakta olan Mehmet Dişçeken (yeni yapı ruhsatını düzenleyen), Fahri Yiğitoğlu (yeni yapı ruhsatını onaylayan, statik projeyi onaylayan), Veli Çiftaslan (statik projeyi kontrol eden), Mehmet Enver Erdal (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen), Çetin Hurşitoğlu (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen), Hacı Mehmet Güner (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen), Hülya Çelik (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen), Zeynel Abidin Şerefoğlu (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen) ve Fatih Diş (yapı kullanım izin belgesi düzenleyen) isimli şahıslar hakkında yetkili makamlardan soruşturma izni talep etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 9 eski kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan ve tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan 9 kamu görevlisinin, görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı yapı projeleri ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu nedenle şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

İddianamede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda "kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, bu neticenin gerçekleşmesi durumunda bilinçli taksirle cezalandırılacağı" hükmü hatırlatılarak şu değerlendirmede bulunuldu:

"Somut olayda, şüphelilerin yüklenmiş oldukları görevler, mesleki bilgileri ve ülkemizin deprem kuşağında bulunması gibi unsurlar dikkate alındığında, şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmeleri gerektiği; şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde, yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun şekilde denetlemedikleri yönündeki tespitlerin, şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği ifade edilmiştir.

Zira Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 18 Ekim 2023 tarihli, 2022/7981 Esas ve 2023/4116 Karar numaralı ilamında da bu yönde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu itibarla, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesine neden oldukları ve bu durumun birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle haklarında kamu davası açılmasına yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

Edinilen bilgilere göre, kamu görevlileri, 21 Nisan'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.