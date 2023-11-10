118 bin 136 öğrenci için ilk ara tatil başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci ara tatili başladı.



Muş’ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı. 6 bin 624 öğretmenin 694 okulda eğitim verdiği 118 bin 136 öğrenci için birinci ara tatil başladı. Tatile çıkan öğrenciler heyecanı ise kameralara yansıdı. Ders zili, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç geleceğin teminatı olan çocukları önemsediklerini belirterek, “Öğrencilerimizin daha iyi yetiştirilmesi için Milli Eğitim’in genel amaçları doğrultusunda milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen bilgi teknolojilerini çok iyi kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bunları yaparken mesleğimizden haz alarak çocuklarımızı çok iyi ederek yapmaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onları çok önemsiyoruz. Onlara geleceğin bilim adamları gözü ile bakıyor ve o şekilde davranıyoruz. Öğrencilerimiz sene başında yaptıkları plan ve programlarının aynısını tatil sürecinde yürüterek, çalışmalarına devam etsinler. Tatil süreci boyunca bolca kitap okuyarak almış oldukları dersleri tekrarlasınlar. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimize güzel bir ara tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

(İG-