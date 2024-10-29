118 iktisatçıdan asgari ücret çağrısı

Emek Servisi

Aralarında Korkut Boratav, Aziz Çelik, Şevket Pamuk, Hayri Kozanoğlu, Yalçın Karatepe, Galip Yalman ve Uğur Gürses’in de bulunduğu 118 iktisatçı, “Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı” çağrısında bulundu.

“Asgari Ücret Politikası ve Enflasyon Yükünün Adil Dağılımı” basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorunu, dar gelirli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirmiş ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürmüştür. Biz, iktisatçılar olarak, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.”