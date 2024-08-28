118 suç kaydı bulunan 2'si kadın 3 kuyumcu hırsızı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Gebze'de bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 560 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüphelilerin S.P., Y.P. ve B.P. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün gözaltına alındı. Yapılan incelemede, S.P.’nin 40, Y.P.’nin 9, B.P.’nin ise 69 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli kadınlardan birinin adliyeye sevki sırasında kucağında bebek olması dikkat çekti.