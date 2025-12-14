119,3 milyon TL’lik müftülük binası

Adıyaman’daki il müftülüğü binası, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde kullanılamaz hale geldi.

Müftülük, geçici olarak bir caminin altında oluşturulan bölümde hizmet vermeye devam etti.

2026 yılı için 174 milyar TL olarak öngörülen bütçesi nedeniyle tartışılan Diyanet’in yeni müftülük binası inşa etmediği kentte, Adıyaman İl Özel İdaresi harekete geçti. İdare 25 Kasım’da, “Adıyaman İl Müftülüğü Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesi düzenledi.

İl Özel İdaresi’nin ihalesinde, 17 şirketin teklifi geçerli sayıldı. Teklifleri değerlendiren idare, nihai kararını 11 Aralık’ta verdi. Adıyaman İl Özel İdaresi ile Er-Gül Yapı İnşaat isimli şirket arasında 11 Aralık’ta sözleşme imzalandı. İl Müftülüğü inşaatı için gerçekleştirilen ihalenin sözleşme bedeli, 119 milyon 350 bin TL oldu.

ALTYAPI SORUNLARI

Adıyaman’da, TOKİ tarafından yapılan deprem konutuna ulaşabilen depremzedeler, çok sayıda sorunla mücadele ediyor. Yağmurda su basan konutların altyapı sorunları, yurttaşların yaşamını güçleştiriyor. Gölbaşı ilçesine yapılan konutlar ise ulaşım zorluğu nedeniyle tepki çekiyor. Yurttaşlar, yetkililerin sorumluluk almamasını eleştiriyor. Valilik 2025’in Eylül ayında kentteki konteyner kentlerin kaldırılacağını duyursa da on binlerce yurttaş hâlâ konteynerde kalıyor.