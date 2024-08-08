12 Ağustos gecesinde göktaşı yağmuru olacak

Haber Merkezi

Yılda 8 kez gerçekleşen Perseid göktaşı yağmurunun en yoğun yaşandığı tarih yaklaşıyor. 12 Ağustos gecesi, gökyüzünde saatte 100 meteor izlenebilecek. Meteorlar saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) hazırladığı 2024 Gök Olayları Yıllığı’na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.