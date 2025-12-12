12 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları ve Rektör Atamaları

12 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı ve özellikle rektör atama kararları ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda 9 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken, yasama ve yürütme alanında da önemli düzenlemeler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Peki, 12 Aralık 2025 Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? Hangi üniversitelere yeni rektörler atandı? İşte merak edilen tüm detaylar…

12 ARALIK 2025 REKTÖR ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye genelinde 9 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Atamalar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

12 Aralık Rektör Atamaları Listesi

Üniversite Yeni Rektör Altınbaş Üniversitesi Prof. Dr. Cemal İBİŞ Antalya Belek Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah KUZU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Faruk YİĞİT Ege Üniversitesi Prof. Dr. Musa ALCI İzmir Bakırçay Üniversitesi Prof. Dr. Rasim AKPINAR Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Hasan USLU Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Bu atamalar, ilgili kararnameler kapsamında resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

12 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

Bugünün Resmi Gazete sayısı, yasama, yürütme ve idare kategorilerinde önemli düzenlemeler içeriyor.

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1480 Sayılı Karar: Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin araştırılması ve toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanmasına yönelik Meclis Araştırması Komisyonu üyelerinin seçimine dair karar.

Yürütme ve İdare Bölümü

Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları (Karar No: 2025/472 – 2025/480)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararı

HSK Genel Kurulu’nun 10/12/2025 Tarihli ve 1640 Sayılı Kararı yayımlandı.

Yönetmelik

Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yayımlandı.

Tebliğler

2026 yılı genel yatırım ve finansman programına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ.

2026 yılı doğal çiçek soğanları ihracat listesi (No: 2025/32).

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası alt sınırının artırılmasına ilişkin tebliğ (No: 2026/1).

İlan Bölümü

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası döviz kurları ve DİBS günlük değerleri

