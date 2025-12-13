12 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Yılın dizisinden rekor üstüne rekor!

Televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı 12 Aralık 2025 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen dizileri listesinde TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, ulaştığı reyting oranıyla adeta tarih yazdı. Hem ana bölüm hem de özet bölümüyle listenin zirvesini kimseye bırakmayan dizi, yılın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

TAŞACAK BU DENİZ’DEN SEZON REKORU

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, bu hafta iki puanı aşkın güçlü bir sıçrama yaparak 17,52 reytinge ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Dizi, bu sonuçla birlikte kendi sezon rekorunu da yenilemiş oldu.

Dizinin özet bölümü ise 9,72 reyting alarak ana bölümün hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti. Bu tablo, Taşacak Bu Deniz’in cuma akşamlarının tartışmasız lideri olduğunu bir kez daha gösterdi.

KIZILCIK ŞERBETİ VE DİĞER DİZİLERİN REYTİNG PERFORMANSI

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, düşüş trendini sürdürmesine rağmen 6,32 reytingle günün en çok izlenen üçüncü programı oldu. Özet bölümü ise 3,09 reytingle ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu hafta da düşüşünü sürdürerek 3,34 reytingle sekizinci sıraya kadar geriledi.

GÜNDÜZ VE HABER KUŞAĞINDA ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Gündüz kuşağında Esra Erol’da, 4,41 reytingle dördüncü sırada yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,37 reytingle beşinci sıraya yerleşti.

Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,69 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (12 ARALIK 2025 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 17,52 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 9,72 3 Kızılcık Şerbeti 6,32 4 Esra Erol’da 4,41 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,37 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,69 7 İddiaların Aksine 3,54 8 Arka Sokaklar 3,34 9 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,09 10 ATV Ana Haber 2,92

VERİ KAYNAĞI: TİAK

12 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI, Taşacak Bu Deniz’in yılın dizisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini net biçimde ortaya koydu. 17,52 reytingle kırılan rekor, cuma akşamlarının dengelerini tamamen değiştirmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışında yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla takip edilecek.