12 Aralık 2025 Süper Lig’de Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

Süper Lig’de heyecan 12 Aralık 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?”, “Maçlar saat kaçta başlıyor?” ve “Günün programı nasıl?” gibi aramalar geliyor. Yoğun tempolu fikstürde kritik karşılaşmalar sahne alırken, liderlik yarışı ve alt sıra mücadelesi giderek kızışıyor. İşte 12 Aralık 2025 Süper Lig maç programı…

12 ARALIK 2025 CUMA – SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI

Saat Maç 20:00 Kasımpaşa – Gençlerbirliği

Günün tek Süper Lig mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Tek maç olmasına rağmen haftanın açılış mücadelesi olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.

SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR (13 ARALIK 2025 CUMARTESİ)

Saat Maç 14:30 Rizespor – Eyüpspor 17:00 Kayserispor – Alanyaspor 20:00 Antalyaspor – Galatasaray

SÜPER LİG PAZAR PROGRAMI (14 ARALIK 2025)

Saat Maç 14:30 Gaziantep – Göztepe 17:00 F. Karagümrük – Kocaelispor 20:00 Samsunspor – Başakşehir 20:00 Trabzonspor – Beşiktaş

SÜPER LİG PAZARTESİ MAÇI (15 ARALIK 2025)

Saat Maç 20:00 Fenerbahçe – Konyaspor

SÜPER LİG 12 ARALIK 2025 PROGRAMI ANALİZİ

12 Aralık 2025 günü, Süper Lig’de yalnızca bir maç olsa da haftanın başlangıç mücadelesi olması sebebiyle kritik önemde. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, form durumları ve lig sıralaması açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan Başlıklar:

Kasımpaşa, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor.

Gençlerbirliği, deplasmanda sürpriz peşinde.

Haftanın devamındaki maçlarda zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar var.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?

12 Aralık 2025 Cuma günü Süper Lig’de tek maç var: Kasımpaşa – Gençlerbirliği (20:00).

12 Aralık maçları saat kaçta başlıyor?

Günün tek karşılaşması saat 20:00’de başlıyor.

Hafta sonu hangi büyük maçlar oynanacak?

Trabzonspor – Beşiktaş ve Antalyaspor – Galatasaray maçları öne çıkan karşılaşmalar arasında.

Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman?

15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

Süper Lig maçları nereden takip edilir?

Resmî yayıncı, kulüp kanalları ve canlı skor uygulamaları üzerinden takip edilebilir.

Bugünkü maçın önemi ne?

Kasımpaşa – Gençlerbirliği mücadelesi haftanın açılış karşılaşması olması nedeniyle önemli.

Yarın kaç maç var?

13 Aralık Cumartesi günü Süper Lig’de üç maç oynanacak.

Pazar günü derbi var mı?

Trabzonspor – Beşiktaş derbisi Pazar günü saat 20:00'de.

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor?

Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Samsunspor'un maçı ne zaman?

Samsunspor, 14 Aralık Pazar günü saat 20:00’de Başakşehir’i konuk edecek.

12 Aralık 2025 gününün tek Süper Lig karşılaşması futbolseverleri ekran başına toplayacak. Hafta sonu yaklaşırken ligde zirve mücadelesi, Avrupa yarışı ve küme hattındaki rekabet hız kazanıyor. Bu yoğun fikstürde her maçın kritik hale geldiği görülebilirken, Süper Lig takipçileri için dolu dolu bir hafta sonu heyecanı başlıyor.